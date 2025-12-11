Ciencia
La CAV lidera con 1300 millones en 10 años la captación de fondos europeos en ciencia

También es líder en todo el Estado español en inversión en I+D, con más de 2000 millones de euros, el 2,35 % de su PIB.
Euskaraz irakurri: Euskal Autonomia Erkidegoa da Europako zientzia-funtsen bilketaren buru: 10 urtean 1.300 milioi bildu ditu
La Fundación Ikerbasque ha publicado este jueves el Informe sobre la Ciencia en Euskadi 2025 que recoge que la CAV es la comunidad que más fondos europeos por habitante obtiene para la investigación y que ha captado un total de 1300 millones de euros en los últimos 10 años.

Se trata del programa europeo Horizon Europe, con una captación de 124 millones de euros en 2024, que se reinvierten en nuevos programas y nuevas contrataciones en el ámbito científico.

Dentro de dicho programa destacan las ayudas ERC del Consejo Europeo de Investigación, que respaldan a investigadoras e investigadores de cualquier nacionalidad y edad que deseen avanzar en la frontera del conocimiento.

En la CAV se han llevado a cabo 57 proyectos ERC y actualmente hay 30 en ejecución, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.

El documento asegura también que la inversión en I+D supera los 2000 millones de euros, lo que para el INE representa el 2,35 % del PIB y sitúa a la CAV como la comunidad que más invierte en I+D dentro del Estado español.

Asimismo, destaca el papel de la Universidad del País Vasco (EHU), que lidera el tejido investigador dentro del territorio con 4500 publicaciones indexadas en 2024, del total de 8190.

De ese total, el 64 % se publicó en revistas especializadas del primer cuartil, consideradas las más prestigiosas.

En cuanto al papel de la sociedad vasca en la actividad científica, son más de 36 000 las personas dedicadas a la Investigación y el Desarrollo, de las cuales 24 455 se dedican a tareas de investigación, un 2 % de la población activa de toda la Comunidad Autónoma Vasca.

Fuera del territorio, el informe revela que la internacionalización ha crecido casi 15 puntos en la última década, de un 40 % en 2011 al 55 % del 2024. Unas relaciones que el consejero de Ciencia, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que van mejorando al trabajar y colaborar "con las mejores universidades del mundo" como Oxford o Cambridge.

A pesar de los buenos resultados, Pérez Iglesias se ha mostrado crítico con la "significativa" brecha de género que aún persiste entre la población investigadora, sin una tendencia perceptible de mejora desde que en 2023 el porcentaje de mujeres en equivalente a dedicación plena apenas superara el 35 %. "En algo no hemos acertado", ha confesado.

Ante esto, el consejero ha subrayado, que tanto el Programa cuatrienal de apoyo a la investigación universitaria como los programas de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC) para el periodo 2026-2029 incorporan medidas específicas para promover un mayor equilibrio de género.

Entre los resultados, Pérez Iglesias ha remarcado en su mención al 7,3 % de la producción científica de la CAV que es citada en patentes, una vez transcurrido el tiempo suficiente desde la generación del nuevo conocimiento a su aplicación.

Ciencia Comunidad Autonóma Vasca UPV-EHU Universidad de Mondragón Universidad de Deusto Sociedad

