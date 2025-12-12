Arma
Recuperada en Francia la pistola que Eibar regaló a Niceto Alcalá Zamora en 1932

Recuperada la pistola que Eibar regaló a Niceto Alcalá Zamora en 1932
18:00 - 20:00
La pistola recuperada. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 1932an Eibarrek Niceto Alcala Zamorari oparitutako pistola berreskuratu dute Frantzian

Última actualización

La pistola había sido un obsequio a Alcalá Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, de parte del grupo de mujeres de la asociación republicana de Eibar. La policía francesa recupero en enero el arma que estaba ilegalmente en manos de coleccionistas franceses.

Eibar Francia Sociedad

