1932an Eibarrek Niceto Alcala Zamorari oparitutako pistola berreskuratu dute Frantzian

18:00 - 20:00
Berreskuratutako pistola. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Pistola 1931 eta 1936 artean II. Errepublikako presidente izan zen Alcala Zamorari oparitu zioten Eibarko elkarte errepublikarreko emakume talde batek. Frantziako poliziak urtarrilean berreskuratu zuen legez kanpo bildumagile frantziarren eskuetan zegoen arma.

Eibar Frantzia Gizartea

18:00 - 20:00
