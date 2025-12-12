Digitalización del sector primario
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”

18:00 - 20:00
EITB
Euskaraz irakurri: VacaPop, ganadua erosi eta saltzeko aplikazioa: “Edadekoak ere hasi dira, pixkanaka, erabiltzen”
author image

Leire Altamira | Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet.  Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.

Ganadería Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Animales Agricultura Navarra Sociedad

Te puede interesar

Protesta contra la ley de vivienda
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Protesta ante el Parlamento Vasco contra la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda

Convocados por Etxebizitza Sindikatu Sozialista, un grupo de personas  se han reunido frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda. Según los convocantes, esta ley "viene a poner la alfombra roja a constructoras y especuladores" y "recorta al proletariado y da recursos a los que más se enriquecen".
TSJPV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TSJPV anula los requisitos lingüísticos exigidos por la Administración a las subcontratas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente un recurso presentado por CC. OO. y ha anulado varios criterios del uso de la lengua en la administración general y entidades adheridas aprobado por el Gobierno Vasco en 2023. El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra y que no se le puede exigir el mismo perfil lingüistico al personal de subcontrata que al funcionariado.
Cargar más