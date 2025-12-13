La suerte sonríe a Barakaldo: un segundo premio de la lotería deja 1,2 millones

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado 1,2 millones de euros en Barakaldo, donde la Administración número 17 ha vendido íntegramente el número 54299, agraciado con el segundo premio.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, la administración ubicada en el número 68 de la calle Buen Pastor de Barakaldo ha vendido el segundo premio, dotado con 12.000 euros al décimo.

En concreto, el número 54299 ha repartido 120.000 euros al número, y así ha dejado 1,2 millones en la Margen Izquierda vizcaína.