LOTERÍA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La suerte sonríe a Barakaldo: un segundo premio de la lotería deja 1,2 millones

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado 1,2 millones de euros en Barakaldo, donde la Administración número 17 ha vendido íntegramente el número 54299, agraciado con el segundo premio.
Euskaraz irakurri: Zorteak irribarre egin dio Barakaldori: loteriaren bigarren sari batek 1,2 milioi euro utzi ditu

Última actualización

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado 1,2 millones de euros en Barakaldo, donde la Administración número 17 ha vendido íntegramente el número 54299, agraciado con el segundo premio.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, la administración ubicada en el número 68 de la calle Buen Pastor de Barakaldo ha vendido el segundo premio, dotado con 12.000 euros al décimo.

En concreto, el número 54299 ha repartido 120.000 euros al número, y así ha dejado 1,2 millones en la Margen Izquierda vizcaína.

Lotería Barakaldo Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”

Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet.  Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.

Cargar más