La suerte sonríe a Barakaldo: un segundo premio de la lotería deja 1,2 millones
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado 1,2 millones de euros en Barakaldo, donde la Administración número 17 ha vendido íntegramente el número 54299, agraciado con el segundo premio.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, la administración ubicada en el número 68 de la calle Buen Pastor de Barakaldo ha vendido el segundo premio, dotado con 12.000 euros al décimo.
En concreto, el número 54299 ha repartido 120.000 euros al número, y así ha dejado 1,2 millones en la Margen Izquierda vizcaína.
Te puede interesar
La familia de un menor denuncia las agresiones y el acoso sufrido en un equipo de Getxo
La víctima ha recibido durante dos años llamadas ocultas en las que recibía insultos, acoso en redes sociales en las que se le ridiculizaba y varias agresiones físicas, la más grave el pasado verano cuando los agresores abordaron al menor y le golpearon en cara por lo que cayó tras perder el conocimiento, mientras grababan el ataque.
Recuperada en Francia la pistola que Eibar regaló a Niceto Alcalá Zamora en 1932
La pistola había sido un obsequio a Alcalá Zamora, presidente de la II República entre 1931 y 1936, de parte del grupo de mujeres de la asociación republicana de Eibar. La policía francesa recupero en enero el arma que estaba ilegalmente en manos de coleccionistas franceses.
Aita Mari rescata a 56 personas en su última misión de 2025
El rescate se ha llevado a cabo esta mañana a 34 millas al suroeste de Lampedusa. Entre los rescatados hay 7 bebes y 16 menores de edad. Un bebe de dos meses ha tenido que ser evacuado de urgencia junto a sus progenitores por la desnutrición y deshidratación extrema que padecía.
Un exalumno del colegio Irabia de Pamplona denuncia haber sido agredido sexualmente en su adolescencia por un sacerdote del Opus Dei
El Opus Dei, por su parte, ha reconocido los hechos y ha aclarado que se produjeron dos casos similares en San Sebastián y Madrid, el primero de ellos con un menor de edad y el segundo con una mujer de 45 años.
VacaPop, aplicación de compraventa de ganado: “Las personas mayores también han empezado a utilizarla poco a poco”
Vacapop nace con el objetivo de vender y comprar ganado sin necesidad de desplazarse a ninguna parte. Sin esperar a las ferias, ya es posible vender y comprar vacas, caballos, cabras, maquinaria rural y forraje a través de Internet. Los jóvenes ganaderos Oier Aizpuru y Aitzol Gorospe aseguran que es muy fácil y rápido de usarla, aunque destacan que el trato humano y en persona no cambia, puesto que los ganaderos suelen pactar el trato cara a cara.
Miles de estudiantes han salido a la calle bajo el lema “Nuestra educación, euskaldun”
El alumnado de Hego Euskal Herria se ha sumado a la jornada de huelga convocada por Ikama, con manifestaciones en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia. Han denunciado que el euskera está sufriendo un ataque judicial y político y que el modelo educativo vigente desprecia el euskera.
La CAV lidera con 1300 millones en 10 años la captación de fondos europeos en ciencia
También es líder en todo el Estado español en inversión en I+D, con más de 2000 millones de euros, el 2,35 % de su PIB.
El juez archiva de nuevo el caso del joven Xuhar Pazos y califica las lesiones como "fortuitas"
El joven de Villabona resultó gravemente herido en un ojo, por un proyectil foam de la Ertzaintza, en unos altercados en los Carnavales de Tolosa en 2024. El auto señala que el uso de material antidisturbios fué "necesario, proporcionado y acorde a los protoclos vigentes".
Un hombre agrede sexualmente a una menor en Aia tras citarse a través de una aplicación de contactos
El hombre, un joven de 25 años, ha sido detenido esta madrugada por la Ertzaintza y trasladado a dependencis policiales.