Zorteak irribarre egin dio Barakaldori: loteriaren bigarren sari batek 1,2 milioi euro utzi ditu
Larunbat honetako Espainiako Loteriaren zozketak 1,2 milioi euro utzi ditu Barakaldon. Loteriaren 17. administrazioak oso-osorik saldu du bertan 54299 zenbakia.
Loterias y Apuestas del Estado enpresak jakitera eman duenez, Barakaldoko Artzain Onaren kaleko 68.ean dagoen administrazioak bigarren saria saldu du, dezimoko 12.000 euro irabazi duena.
54299 zenbakiak guztira 1,2 milioi euro utzi ditu Bizkaiko Ezkerraldean, 120.000 euro billete bakoitzeko.
