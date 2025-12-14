Bizkaia
Incautan 5 navajas e identifican a 51 personas cerca de una discoteca de Barakaldo

El departamento vasco de Seguridad ha informado de la actuación de un control preventivo ha realizado la Ertzaintza junto con la Policía Local de Barakaldo de madrugada en las cercanías de una discoteca donde se celebraba un concierto.
Euskaraz irakurri: 5 labana konfiskatu eta 51 pertsona identifikatu dituzte Barakaldoko diskoteka batetik gertu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Local, se ha incautado de cinco navajas, ha realizado cuatro propuestas de sanción por infracciones y ha identificado a 51 personas y 14 vehículos, en un control cerca de una discoteca de Barakaldo.

El departamento vasco de Seguridad ha informado de la actuación de un control preventivo ha realizado la Ertzaintza junto con la Policía Local de Barakaldo de madrugada en las cercanías de una discoteca donde se celebraba un concierto.

Los agentes se han incautado cinco navajas y han propuesto para sanción por la posesión de armas blancas a cuatro personas.

Además, a lo largo de la noche se han identificado a 51 personas y 14 vehículos. 

