5 labana konfiskatu eta 51 pertsona identifikatu dituzte Barakaldoko diskoteka batetik gertu

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzak eta Barakaldoko Udaltzaingoak goizaldean egindako kontrol batean atzeman dituzte, kontzertu bat ematen ari ziren dantzaleku baten inguruetan.

Navajas Bakaraldo labanak Barakaldo
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak, Udaltzaingoaren laguntzarekin, 5 labana konfiskatu ditu, arau-hausteak atzemanda 4 zehapen-proposamen egin ditu eta 14 ibilgailu eta 51 pertsona identifikatu ditu, Barakaldoko diskoteka batetik gertu egindako kontrol batean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, Ertzaintzak eta Barakaldoko Udaltzaingoak egin dute kontrola, goizaldean, kontzertu bat eskaintzen ari zen dantzaleku baten inguruetan.

Agenteek 5 labana konfiskatu dituzte eta 4 pertsona zigortzeko proposatu dute arma zuriak edukitzeagatik.

Gainera, 14 ibilgailu eta 51 pertsona identifikatu dituzte gauean zehar. 

Barakaldo Bizkaia Delituak Gizartea

