163 puestos y una veintena de actividades amenizarán la feria de Santo Tomás en San Sebastián

La feria de Santo Tomás de San Sebastián contará este año con 163 puestos de productos locales y de artesanía en una jornada en la que se han programado una veintena de actividades para todos los públicos.

Con el objetivo de promover unas fiestas más limpias y sostenibles se distribuirán 45 000 vasos reutilizables, además de bidones de recogida de aceite para los puestos de chistorra y un refuerzo en el servicio de contenedores.

Asimismo, se instalarán 119 váteres químicos en todos los lugares que acogerán actividades festivas, ha informado el Ayuntamiento donostiarra en un comunicado.

Como otros años, la gran protagonista de la feria será la cerda, Poxpolin, una cerda mixta de la raza Duroc, criada en libertad, y que el día 21 pesará entre 370 y 380 kilogramos y que estará instalada en plena Plaza de la Constitución.

Quienes se acerquen a la feria que se desarrollará el próximo domingo en la capital guipuzcoana podrán participar, además de en los tradicionales puestos de venta, en actividades para todos los gustos y edades.

Donostia Kultura Festak, en colaboración con diferentes asociaciones y entidades, ha programado para ese día concursos de productos del campo, de miel de Donostialdea, de espantapájaros, de chistorra y de trajes tradicionales vascos, entre otros.

Las familias podrán ver la tradicional exposición de animales en la plaza de Okendo y asistir a actividades como talleres de elaboración de velas o de dibujo dirigido a los más pequeños a los que se invitará a pintar a Poxpolin.

Habrá partidos de pelota a mano y la Copa de Oro femeninas de aizkolaris en la plaza de la Trinidad, a la que seguirán una exhibición de bertsolaris mientras trikitilaris y charangas recorrerán las calles del centro y la Parte Vieja.

Los espacios feriales se extenderán también a los barrios de Amara, Zaharra, Txominenea, Antiguo, Aiete, Loiola y Gros y los días previos, entre el 14 y el 20 de diciembre, para ir abriendo boca; habrá feria de Santo Tomás en Ibaeta, Intxaurrondo, Morlans y Altza.