163 postuk eta hogei bat jarduerak girotuko dute Donostiako San Tomas azoka
Datorren igandean, Gipuzkoako hiriburuan izango den azokara hurbilduko direnek, salmenta postuez gozatzeaz gain, gustu eta adin guztietarako jardueretan parte hartu ahal izango dute.
Donostiako San Tomas azokak 163 postu izango ditu aurten. Gainera, bertaratuko direnek publiko guztientzako hogei bat jardueraz gozatzeko aukera izango dute.
Jai garbiagoak eta iraunkorragoak sustatzeko asmoz, 45.000 edalontzi berrerabilgarri banatuko dituzte; era berean, txistorra postuetarako olioa biltzeko bidoiak jarriko dituzte, eta edukiontzien zerbitzua indartuko dute.
Era berean, 119 komun kimiko jarriko dituzte azokako jarduerek hartuko dituzten leku guztietan, Donostiako Udalak ohar bidez jakinarazi duenez.
Beste urte batzuetan bezala, azokako protagonista nagusia txerria izango da, Poxpolin, Duroc arrazako txerrama mistoa, aske hazia. Hilaren 21ean 370 eta 380 kilogramo artean pisatuko du, eta Konstituzio Plazan bertan egongo da.
Datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo den azokara hurbilduko direnek, salmenta postuez gozatzeaz gain, gustu eta adin guztietarako jardueretan parte hartu ahal izango dute.
Donostia Kultura Festak elkarteak, hainbat elkarte eta erakunderekin elkarlanean, landa-produktuen, Donostialdeko eztiaren, txorimaloen, txistorraren eta euskal jantzi tradizionalen lehiaketak programatu ditu, besteak beste, egun horretarako.
Familiek animalien erakusketa tradizionala ikusi ahal izango dute Okendo plazan, eta kandelak egiteko tailerretara zein marrazketa-tailerretara joan ahal izango dira.
Emakumezkoen eskupilota partidak eta aizkolarien Urrezko Kopa izango dira Trinitate plazan. Ondoren bertsolarien erakustaldia izango da, eta trikitilariek eta txarangek erdiguneko kaleak eta Alde Zaharra zeharkatuko dituzte.
