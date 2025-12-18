BiomaGUNE alerta sobre un edulcorante que "podría ser dañino para el corazón y el cerebro"
El aspartamo es un edulcorante artificial que puede ayudar a lograr la pérdida de peso; sin embargo, es 200 veces más dulce que el azúcar.
El edulcorante aspartamo reduce la grasa corporal, pero "podría ser dañino para el corazón y el cerebro", según un estudio realizado con ratones por el centro de investigación CIC biomaGUNE y el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa.
Esa investigación, llevada a cabo por la investigadora Irati Aiestaran, bajo la dirección de los profesores Ikerbasque Jesús Ruiz Cabello de CIC biomaGUNE e Ian J. Holt del IIS Biogipuzkoa, ha evaluado los efectos del consumo de aspartamo a largo plazo en ratones, exponiéndolos durante un año a una dosis equivalente a una sexta parte de la ingesta diaria máxima recomendada para los seres humanos.
En el estudio han concluido que "efectivamente el aspartamo reduce los depósitos de grasa en un 20 % en los ratones, pero lo hace a costa de una hipertrofia cardíaca leve y una disminución de su rendimiento cognitivo".
El estudio demuestra que la exposición prolongada a edulcorantes artificiales "puede tener un impacto perjudicial en la función de los órganos, incluso a dosis bajas, lo que sugiere que las directrices de consumo actuales deben ser revisadas críticamente".
Este estudio, en el que se han estudiado por primera vez los efectos de la ingesta de aspartamo durante todo un año, contribuye a "subsanar importantes lagunas de conocimiento sobre las consecuencias del consumo a largo plazo".
Las mismas fuentes señalan que en esta investigación han observado "efectos que no se habían descrito hasta ahora, seguramente por la dificultad y la duración del estudio".
