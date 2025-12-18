BiomaGUNEk ohartarazi du aspartamoa "kaltegarria" izan daitekeela bihotzerako eta garunerako
Aspartamoa pisua galtzen lagun dezakeen edulkoratzaile artifiziala da, baina azukrea baino 200 aldiz gozoagoa da.
Aspartamoak gorputzeko gantza murrizten du, baina "bihotzerako eta garunerako kaltegarria izan daiteke", CIC biomaGUNE ikerketa zentroak eta Biogipuzkoa Osasun Ikerketa Institutuak saguekin egindako ikerketa baten arabera.
Irati Aiestaran ikertzaileak egin du ikerketa, CIC biomaGUNEko Jesús Ruiz Cabello eta IIS Biogipuzkoako Ian J. Holt irakasleen zuzendaritzapean. Ikerketan, aspartamoa epe luzez kontsitzeak dituen ondorioak ebaluatu dira, saguak aztertuta, eta gizakientzat gomendatutako eguneko gehienekoa seiren baten dosi baliokidea hartu dute, urtebetez.
Azterlanean ondorioztatu dutenez, "aspartamoak gantz-biltegiak % 20 murrizten ditu saguetan, baina bihotz-hipertrofia eta errendimendu kognitiboaren murrizketaren kontura egiten du".
Azterlanak erakusten duenez, edulkoratzaile artifizial hori luzaroan hartzeak "kaltegarria izan daiteke, baita dosi txikietan kontsumituta ere. Horrek iradokitzen du egungo kontsumo-jarraibideak berrikusi egin behar direla".
Lehen aldiz aztertu dira urtebetean aspartamoa hartzeak izan ditzakeen ondorioak, eta "luzaroan kontsumitzeak dakartzan ondorioei buruzko ezagutza-hutsune handiak konpontzeko lagungarria izan da".
Ikerketa honetan, "orain arte deskribatu gabeko efektuak ikusi dituzte, azterketaren konplexutasuna eta iraupena direla eta".
Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko
Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.
Osakidetzak markak hautsi ditu: 34 transplante egin dituzte azaroan Gurutzetako Ospitalean
Zentroak 25 giltzurrun-transplante eta 9 gibel-transplante egin ditu hilabetean, eta arlo horretan Estatuan eta nazioartean duen lidergoa sendotu du.
Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak IRTA-CReSA laborategiaren egoitza miatu dute, txerri-izurri afrikarra dela eta
Zero gunetik gertu dagoen eraikinean sartu dira gaur goizean, epailearen aginduz. Inguru hori susmopean dago, txerri-izurri afrikarra zabaltzea eragin omen zuen ihesaldi bat ikertzeko.
Mancisidor hautatu dute ararteko, EAJ, PSE-EE eta PPren babesarekin, eta EH Bilduren oposizioarekin
Haren aurrekoak, Manuel Lezertuak, ekainaren 19an formalizatu zuen karguari uko egin ziola, eta, harrezkero, Ines Ibañez de Maeztu izan da jarduneko arartekoa.
Hiru pertsona zauritu dira BI-637 errepidean, Erandion, hiru ibilgailuk eta autobus batek izandako istripuan
Ezbeharra 07:50 aldera gertatu da, eta ezkerreko eta erdiko erreiak itxi behar izan dituzte. Ondorioz, hiru kilometroko auto-ilarak sortu dira.
Bizkaibusen Mugi txartela erabilita ibili ahal izango da aurrerantzean
Horrela, hiru lurraldeetako edozein garraio-txartel (Bat, Barik eta Mugi) erabilita, erabiltzaileek Bizkaibusean ibiltzeko aukera izango dute, ordainketa-sistema integratu eta homogeneo baten bidez.
Albiste izango dira: EITB Maratoia, Talgo Euskadira itzuli da eta 2026rako aurreikuspen ekonomikoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Baserritar jantziak, maileguan: “Sarerik ez duten familiak etortzen dira gehienbat”
Orioko Herri Ikastolan baserritar jantziak maileguan uzteko egitasmoa antolatu dute, bigarren urtez jarraian, "piztu eta eragin" ekimenaren baitan. Arropak berrabiltzea du helburu, baita herrian sarerik ez duten familiei laguntzea ere. Abarkak, gonak, zapiak, artilezko galtzerdiak... Denetarik bildu dute, eta egunotan familiak hurbilduko dira behar duten hori jasotzera.
Zestoako kasuari buruz gizarte-zerbitzuek egindako txostena "ez zen zuzena", Arartekoaren teknikari baten arabera
Zestoako sei herritarren aurka atzo abiatutako epaiketaren bigarren saioan deklaratu du Herriaren Defendatzailea erakundeko langileak, defentsaren lekuko gisa.