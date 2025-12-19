Baja la percepción de quienes vinculan migración con delincuencia y abuso de servicios

Los estereotipos sociales que vinculan inmigración con un supuesto incremento de la delincuencia y con el uso excesivo de los sistemas de bienestar social han bajado en el último año en Euskadi más de siete y seis puntos porcentuales, respectivamente, hasta situarse entre el 30,5 % y el 29,8 % de los vascos.



Así se recoge en el 'Barómetro 2025: percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en la Comunidad Autónoma de Euskadi' elaborado por el Observatorio Vasco de la Inmigración Ikuspegi que ha sido presentado este viernes en Vitoria.



En este estudio se constata que menos del 10 % de los vascos mencionan la inmigración como uno de los principales problemas del país y apenas un 2,7 % afirma que le afecta de manera personal.



Respecto del estereotipo que vincula un supuesto aumento de la inseguridad y la delincuencia en Euskadi con la inmigración, en el 2006 era respaldado por más de la mitad de la ciudadanía (55 %), mientras que solo un 29 % se manifestaba en contra.



En este último estudio es el 30,5 % de la población que vincula ambas cosas, mientras que un 44,2 % se muestra en desacuerdo con esta afirmación y una cuarta parte de los entrevistados está indecisa.