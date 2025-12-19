Inkesta
Migrazioa delinkuentziarekin eta zerbitzu-abusuarekin lotzen dutenen kopurua jaitsi da

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako azterlan baten arabera, euskal herritarren % 10ek baino gutxiagok aipatzen du immigrazioa herrialdeko arazo nagusietako gisa, eta % 2,7k baino ez dio modu pertsonalean eragiten diola.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Immigrazioa delinkuentziaren ustezko hazkundearekin eta gizarte-ongizateko sistemen gehiegizko erabilerarekin lotzen duten gizarte-estereotipoak ehuneko zazpi eta sei puntu baino gehiago jaitsi dira azken urtean Euskadin, hurrenez hurren, euskal herritarren % 30,5ek eta % 29,8ek egiten dituzte lotura horiek.

Hala jasotzen da Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak ostiral honetan Gasteizen aurkeztu duen 'Barometroa 2025: Euskal Autonomia Erkidegoko atzerritar jatorriko biztanleriarekiko pertzepzioak eta jarrerak' lanean.

Azterlan horretan ikusten denez, euskal herritarren % 10ek baino gutxiagok jotzen du immigrazioa herrialdearen arazo nagusietako gisa eta % 2,7k baino ez dio modu pertsonalean eragiten diola.

Euskadiko ustezko segurtasunik ezaren eta delinkuentziaren gorakada immigrazioarekin lotzen duen estereotipoari dagokionez, 2006an herritarren erdiek baino gehiagok (% 55) zuten iritzi hori, eta % 29 bakarrik agertu zen baieztapen horren aurka.

Azken azterlan horretan, biztanleen % 30,5 dira bi elementuak lotzen dituen estereotipoarekin bat egiten dutena; % 44,2, berriz, ez dago ados baieztapen horrekin, eta elkarrizketatuen laurdena zalantzati agertu da. 

