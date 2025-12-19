DEUSTOBARÓMETRO
La vivienda preocupa cada vez más a la sociedad vasca y mejora la confianza en Osakidetza y la Ertzaintza

El acceso a la vivienda se consolida como el principal problema para la sociedad vasca, según el último Deustobarómetro, mientras desciende la preocupación por la sanidad, la seguridad y la migración, y se recupera la confianza en los servicios públicos.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Vivienda en construcción. Foto: EFE
El acceso a la vivienda sigue encabezando las preocupaciones de la ciudadanía vasca. Así lo refleja el Deustobarómetro Social, que sitúa este problema como el más señalado (50%), con una tendencia claramente ascendente en el último año. La ciudadanía vuelve, además, a suspender las políticas públicas de vivienda, con una valoración media de 3,8 sobre 10. 

Junto a la vivienda, la subida de los precios de la cesta de la compra escala hasta la segunda preocupación, citada por el 40% de las personas encuestadas. En cambio, la inquietud por la sanidad continúa descendiendo (33%) y se consolida la recuperación de la valoración de Osakidetza (5,4) y de la confianza en el sistema público de salud (6,1).

El estudio constata también un descenso de la preocupación por la seguridad y la migración en los últimos seis meses. La ciudadanía aprueba las políticas de seguridad (5) y aumenta la confianza en la Ertzaintza, que alcanza una nota de 5,5. Más de la mitad de la población considera, además, que la policía autonómica está actuando de forma adecuada para proteger el orden público y garantizar la libertad de expresión en altercados relacionados con la ultraderecha.

En el ámbito demográfico, el Deustobarómetro señala que la baja natalidad se relaciona principalmente con los problemas de conciliación laboral y los bajos salarios de los jóvenes, además del precio de la vivienda. Existe un amplio consenso social (70%) a favor de incrementar las ayudas públicas para favorecer la natalidad y la crianza, mientras que el 69% cree que la presión social exige a las madres una mayor implicación que a los padres.

La inteligencia artificial ocupa también un lugar destacado en el estudio. Aunque más de la mitad de la ciudadanía utiliza herramientas de IA, predominan emociones como la preocupación y la desconfianza. La mayoría no confiaría en la IA para gestionar decisiones críticas y reclama, de forma mayoritaria, una regulación estricta de su uso.

Por último, el informe advierte de que uno de cada cuatro jóvenes de la generación Z tiene una percepción positiva del franquismo, al considerar que aportó estabilidad económica y bienestar social, un dato que los autores del estudio señalan como especialmente relevante en el contexto del debate sobre memoria democrática.

