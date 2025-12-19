DEUSTOBAROMETROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitzak gero eta gehiago kezkatzen du euskal gizartea, eta Osakidetzarekiko eta Ertzaintzarekiko konfiantza hobetzen ari da

Etxebizitza eskuratzea da euskal gizartearen arazo nagusia, azken Deustobarometroaren arabera; bitartean, osasunaren, segurtasunaren eta migrazioaren inguruko kezkak behera egin du, eta zerbitzu publikoekiko konfiantza berreskuratu da.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta

Eraikitzen ari diren etxebizitza bat. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza eskuratzea da, oraindik ere, EAEko herritarren kezka nagusia. Hala erakusten du Deustobarometro Sozialak, arazo hori nabarmenena dela (% 50), azken urtean goranzko joera argia izan baitu. Herritarrek, gainera, etxebizitza-politika publikoei nota eskasa ematen diete, 10etik 3,8ko batez beste. 

Etxebizitzarekin batera, erosketa-saskiaren prezioa bigarren kezka da ikestatuen artean (inkestatutako pertsonen % 40k aipatu du). Aldiz, osasunarekiko kezkak behera egiten jarraitzen du (% 33), eta Osakidetzaren balorazioaren (5,4) eta osasun-sistema publikoarekiko konfiantzaren (6,1) errekuperazioa sendotu da.

Halaber, azken sei hilabeteetan segurtasunarekiko eta migrazioarekiko kezkak behera egin duela egiaztatzen du azterlanak. Herritarrek segurtasun-politikak onartzen dituzte (5) eta Ertzaintzarekiko konfiantza handitzen dute (5,5). Herritarren erdiak baino gehiagok uste du, gainera, polizia autonomikoa modu egokian ari dela lan egiten ordena publikoa babesteko eta ultraeskuinarekin lotutako istiluetan adierazpen-askatasuna bermatzeko.

Demografiari dagokionez, Deustobarometroak adierazten du jaiotza-tasa txikia batez ere lan-kontziliazioko arazoekin eta gazteen soldata baxuekin lotzen dela, etxebizitzaren prezioaz gain. Gizartean adostasun handia dago ( % 70) jaiotza-tasa eta hazkuntza bultzatzeko laguntza publikoak handitzearen alde, eta % 69k uste du gizarte-presioak gurasoei baino inplikazio handiagoa eskatzen diela.

Adimen artifizialak ere leku nabarmena du azterketan. Herritarren erdiek baino gehiagok IAko tresnak erabiltzen dituzten arren, kezka eta mesfidantza nagusitzen da. Gehienek ez lukete Adimen Artifizialean konfiantzarik izango erabaki kritikoak kudeatzeko, eta erabilera zorrotz arautzea eskatzen dute.

Azkenik, txostenak ohartarazten du Z belaunaldiko lau gaztetik batek frankismoari buruzko pertzepzio positiboa duela, egonkortasun ekonomikoa eta gizarte-ongizatea ekarri zituela iritzita, eta datu hori bereziki garrantzitsua dela memoria demokratikoari buruzko eztabaidaren testuinguruan.

Deustuko Unibertsitatea Etxebizitza Osakidetza Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guardia Zibilak erietxera eraman ditu Beloradotik joandakoekin Urduñan bizi ziren mojetako bost, osasun-baldintza kaxkarretan zeudelakoan

Ostegun honetan Santa Klarako monastegitik 87 eta 101 urte arteko bost moja atera dituzte eta Basurtuko erietxera eraman dituzte azterketa egitera, epailearen aginduz. Guardia Zibilak jakitera eman duenez, emakumeak osasun-baldintza txarretan bizi zirela egiaztatu ahala izan dute. Adierazpen horiek gezurtatzeko helburuz, etxeko mojetako batek sareetan zabaldu ditu eraikin barruko irudiak. 
VACAS Y TERNEROS LIMOUSIN DE UN AMIGO EN ERANDIO-GOIKOA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko

Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X