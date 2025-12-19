Monjas de Belorado
La Guardia Civil traslada al hospital por vivir en condiciones de insalubridad a cinco de las monjas que residían en Orduña con la monjas cismáticas de Belorado

18:00 - 20:00
Momento en el que se han llevado a las monjas de Belorado.
Euskaraz irakurri: Guardia Zibilak erietxera eraman ditu Beloradotik joandakoekin Urduñan bizi ziren mojetako bost, osasun-baldintza kaxkarretan zeudelakoan
author image

EITB

Última actualización

Cinco monjas de entre 87 y 101 años han sido trasladadas este jueves del Monasterio de Santa Clara de Orduña al Hospital de Basurto por orden judicial, para ser examinadas.  Según ha informado la Guardia Civil, han podido constatar que las mujeres vivían en malas condiciones de salubridad. Para desmentir estas afirmaciones, una de las monjas de la casa ha difundido en redes imágenes del interior del edificio y las habitaciones. 

Religión Araba-Álava Sociedad

