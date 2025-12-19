La Guardia Civil traslada al hospital por vivir en condiciones de insalubridad a cinco de las monjas que residían en Orduña con la monjas cismáticas de Belorado
Cinco monjas de entre 87 y 101 años han sido trasladadas este jueves del Monasterio de Santa Clara de Orduña al Hospital de Basurto por orden judicial, para ser examinadas. Según ha informado la Guardia Civil, han podido constatar que las mujeres vivían en malas condiciones de salubridad. Para desmentir estas afirmaciones, una de las monjas de la casa ha difundido en redes imágenes del interior del edificio y las habitaciones.
