El Gobierno Vasco activa el Plan de Vialidad Invernal en fase de seguimiento

El Gobierno Vasco ha activado este domingo el Plan de Vialidad Invernal en la fase de seguimiento e información. Se trata de la primera fase del plan, que se activa cuando la cota baja de los 1.000 metros. conlleva el seguimiento de la situación de los puertos.

Este plan dispone de 215 máquinas quitanieves de las Diputaciones Forales y autopistas, siete grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos de apoyo en tareas de coordinación y vigilancia, a las que se suman las patrullas de tráfico de la Ertzaintza. Para este invierno 2025-2026, se dispone de 28.500 toneladas de sal y 775.000 litros de salmuera.

El Plan de Vialidad Invernal consta de dos fases, la citada de seguimiento e información, y una segunda denominada fase operativa, que se activa cuando la cota desciende de los 700 metros y el volumen de precipitación pueda dificultar la circulación.



Según ha informado el Departamento de Seguridad en una nota, el pasado invierno (2024-2025) la fase de seguimiento e información del plan se activó en 3 ocasiones, dos menos que en el ejercicio anterior. La fase operativa, por su parte, se activó únicamente en dos ocasiones, siendo la cifra más baja que se ha registrado hasta el momento.