Errepideak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Plana aktibatu du, mendateen egoera bertatik behera jarraitzeko

Jarraipen eta informazio fasea da martxan dagoena. Elurra kentzeko 215 makina, ibilgailu astunak erretiratzeko zazpi garabi eta 130 laguntza-ibilgailu egongo dira eskuragarri.
Ertzaintza Neguko Bidezaintza Plana
Ertzaintza, elurtutako mendate bat zaintzen. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Negua hastearekin batera, eta elurra maila baxuetan (1.000 metrotik behera) egin dezakeela eta, Eusko Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Plana aktibatu du, jarraipen eta informazio fasean. Hala, EAEko mendateen egoera bertatik bertara jarraituko dute, eta beharrezkoa izanez gero, baliabideak martxan jarri eta herritarrak ohartaraziko dituzte. 

2025-2026 Neguko Bidezaintza Planak iazko baliabide kopuru berari eutsiko dio. Horrela, Aldundien eta autobideen elurra kentzeko 215 makina izango dira prest, baita tona askotako ibilgailuak erretiratzeko puntu estrategikoetan kokatuko diren zazpi garabi astun ere. Halaber,  koordinazio eta zaintzalanetan laguntzeko beste 130 ibilgailu ere izango dira eskuragarri. Horiei guztiei, Ertzaintzaren trafikoko lurralde-unitateetako patruilak batu behar zaizkie (beharren arabera baliabideak indartu eta osatu ahal izango da). Negu honetarako  28.500 tona gatz eta 775.000 litro gatzun dituzte prest.

Planak bi fase ditu, jarraipen eta informazio fasea, elur maila 1.000 metroko altueratik jaisten denerako, eta fase operatiboa, kota 700 metrotik beherakoa denerako. 

Iazko neguan, 2024-2025,  hiru aldiz aktibatu zen informazio fasea, aurrekoan baino bi aldiz gutxiago. Fase operatiboa, berriz, hirutan. Aipagarria da orain arte inoiz erregistratu den aktibazio operatiboen kopururik txikiena izan zela iazkoa. 

Negua Elurra Trafikoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X