Gran afluencia de gente en la feria de Santo Tomás de San Sebastián, aprovechando las primeras horas sin lluvia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jende andana Donostiako San Tomasean, goizeko aterunea aprobetxatuz
Agencias | EITB

Última actualización

Los talogiles no paran de trabajar desde primera hora de la mañana y los comercios de productos locales ofrecen también una oportunidad única para disfrutar en esta fiesta antesala de las navidades.

Feria de Santo Tomás 2025 Donostia-San Sebastián Gastronomía Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

