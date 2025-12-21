Tráfico
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fallece un varón de 51 años al chocar su turismo contra un camión en la A-1, en Salvatierra

El choque ha tenido lugar esta tarde en sentido Irun. El otro ocupante del turismo, un hombre de 59 años, ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu. 

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: 51 urteko gizonezko bat hil da A1ean, Agurainen, izandako istripu batean
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 51 años ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la A-1, a su paso por Salvatierra (Álava), en el que se ha visto implicado también un camión y ha resultado herida otra persona que iba en el turismo siniestrado. 

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las 15:15 horas, los Servicios de Emergencias de Euskadi han tenido conocimiento del grave accidente. 

La Ertzaintza, así como personal sanitario y dotaciones de Bomberos se han desplazado al lugar. Los sanitarios solo han podido certificado el fallecimiento del hombre de 51 años. El otro ocupante del turismo, de 59 años , ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Txagorritxu.

Debido a la entidad del suceso, la autovía ha quedado totalmente cortada durante una hora aproximadamente, registrándose hasta tres kilómetros de retenciones. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico accidente.

18:00 - 20:00
Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Preparación del bombo antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Eduardo Parra / Europa Press 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA 22/12/2024
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llega la cita con la suerte: la Lotería de Navidad reparte este lunes 2.772 millones de euros en premios

Se calcula que el gasto medio por habitante sea de 87,43 euros en la CAV, y de 58,62 euros en Navarra. Está por ver si Hego Euskal Herria resulta agraciada como ocurrió en 2023, cuando el ‘Gordo’ cayó en Bilbao. El sorteo comenzará a las 09:00 horas; el servicio digital de noticias ORAIN seguirá en directo todo lo que acontezca en el Teatro Real de Madrid.
Cargar más
Publicidad
X