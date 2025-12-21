Fallece un varón de 51 años al chocar su turismo contra un camión en la A-1, en Salvatierra
El choque ha tenido lugar esta tarde en sentido Irun. El otro ocupante del turismo, un hombre de 59 años, ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu.
Un hombre de 51 años ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la A-1, a su paso por Salvatierra (Álava), en el que se ha visto implicado también un camión y ha resultado herida otra persona que iba en el turismo siniestrado.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las 15:15 horas, los Servicios de Emergencias de Euskadi han tenido conocimiento del grave accidente.
La Ertzaintza, así como personal sanitario y dotaciones de Bomberos se han desplazado al lugar. Los sanitarios solo han podido certificado el fallecimiento del hombre de 51 años. El otro ocupante del turismo, de 59 años , ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Txagorritxu.
Debido a la entidad del suceso, la autovía ha quedado totalmente cortada durante una hora aproximadamente, registrándose hasta tres kilómetros de retenciones. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico accidente.
