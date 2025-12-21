Trafikoa
51 urteko gizonezko bat hil da A-1 autobian, Agurain parean izandako istripu batean

Kamioi batek eta auto batek talka egin dute, Irungo noranzkoan. Autoan zihoan beste pertsona, 59 urteko gizasemea, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute. 

Larrialdi zerbitzuak istripua izan den lekuan.

Ilara luzeak sortu dira Irungo noranzkoan. Argazkia: @TrafikoaEJGV

author image

EITB

Azken eguneratzea

Kamioi batek eta auto batek istripua izan dute gaur A-1 autobian, Agurain parean (Araba), Irungo noranzkoan, eta pertsona bat hil da eta beste bat zauritu, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Ezbeharra 377. kilometroan gertatu da, 15:15 aldera, eta Ertzaintza, osasun-langileak eta suhiltzaileak bertaratu dira.

Osasun-langileek 51 urteko gizonaren heriotza egiaztatu baino ezin izan dute egin. Autoan zihoan beste pertsona, 59 urtekoa gizasemea, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.

Istripuaren ondorioz, bidea erabat itxi dute Irunera bidean, eta 16:05erako errei bat ireki dute. Hiru bat kilometroko ilara luzeak sortu dira Irungo noranzkoan. 

Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

