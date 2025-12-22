Fallece el conductor de un turismo en una colisión frontal en la GI-636, en Lezo

El conductor de un turismo ha fallecido este lunes al colisionar frontalmente con un camión en la GI-636, a la altura de Lezo (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente se ha producido hacia las 14:00 horas, por causas que se están investigando, cuando un turismo y un camión han colisionado frontalmente. El conductor del turismo ha fallecido a consecuencia del impacto, y el conductor del camión ha sido evacuado.

La carretera ha permanecido cortada en ambos sentidos hasta las 17:45 horas aproximadamente, mientras trabajaban los servicios de emergencia y se llevaban a cabo las labores de retirada de los vehículos y limpieza.

Se han generado retenciones en ambos sentidos y la situación ha vuelto a la normalidad pasadas las 18:00 horas.