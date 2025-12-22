La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Eibar

La Ertzaintza ha abierto una investigación por una agresión sexual denunciada por una mujer en Eibar (Gipuzkoa), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Según esta fuente, los hechos tuvieron lugar ayer, domingo. La víctima, que sufrió tocamientos, presentó la denuncia ese mismo día.



El Departamento de Seguridad ha explicado que la investigación sigue su curso y que, por el momento, no se ha practicado ninguna detención.