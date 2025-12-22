VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Eibar

La agresión tuvo lugar el domingo, y de momento, no se han practicado detenciones.
Euskaraz irakurri: Emakume batek sexu erasoa egin diotela salatu du Eibarren
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha abierto una investigación por una agresión sexual denunciada por una mujer en Eibar (Gipuzkoa), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Según esta fuente, los hechos tuvieron lugar ayer, domingo. La víctima, que sufrió tocamientos, presentó la denuncia ese mismo día. 

El Departamento de Seguridad ha explicado que la investigación sigue su curso y que, por el momento, no se ha practicado ninguna detención.

Violencia machista Eibar Ertzaintza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X