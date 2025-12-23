Avistamiento
Avistan las primeras focas grises de la temporada en la costa vasca

Se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, los expertos recomiendan no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar", y no alimentarles.
Agencias | EITB

Las primeras focas grises de la temporada están llegando a las playas y puertos de Euskadi y este martes se han avistado una en Gipuzkoa y otra en Bizkaia.

Según informan desde la empresa Verballenas.com, este martes se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, la compañía ha recomendado no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar" y no alimentarles.

Asimismo, han pedido no rodear a las focas y dejarles escapatoria a la mar, mantener alejados a los perros, sobre todo si ladra, y no mojarlas si se encuentran fuera del agua descansando.

Además, han pedido que si el animal tiene un problema se avise al 112 para que se active la Red de Varamientos y un veterinario valore si es necesario capturarla para llevarla a un Centro de Recuperación o es mejor dejarla tranquila, "como acaban de hacer con la que hay en Gipuzkoa".

