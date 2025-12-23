Avistan las primeras focas grises de la temporada en la costa vasca
Las primeras focas grises de la temporada están llegando a las playas y puertos de Euskadi y este martes se han avistado una en Gipuzkoa y otra en Bizkaia.
Según informan desde la empresa Verballenas.com, este martes se ha visto una foca gris en Gipuzkoa y otra en Bizkaia. Ante la presencia de esta especie, la compañía ha recomendado no publicar el punto de observación, no acercarse a estos animales a menos de diez metros porque "se pueden estresar" y no alimentarles.
Asimismo, han pedido no rodear a las focas y dejarles escapatoria a la mar, mantener alejados a los perros, sobre todo si ladra, y no mojarlas si se encuentran fuera del agua descansando.
Además, han pedido que si el animal tiene un problema se avise al 112 para que se active la Red de Varamientos y un veterinario valore si es necesario capturarla para llevarla a un Centro de Recuperación o es mejor dejarla tranquila, "como acaban de hacer con la que hay en Gipuzkoa".
Te puede interesar
Olentzero y Mari Domingi llenan de magia e ilusión las calles de Bilbao
A pesar de la lluvia y mal tiempo, los más pequeños han podido disfrutar de los personajes mitológicos, música y bailes, así como pedirle al carbonero sus regalos en persona.
Argitan señala la violencia machista como estructural tras el asesinato ocurrido en Barakaldo
La asociación feminista se ha concentrado para denunciar el último asesinato machista y mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres.
Fallece una persona en Cabanillas, las Bárdenas Reales, tras sufrir un accidente con un quad
Se trata de un varón de 64 años que ha quedado atrapado bajo el quad que conducía cuando ha volcado por causas que se desconocen.
El Constitucional decidirá sobre los requisitos lingüísticos en el empleo público
El TSJPV ha decidido preguntar al TC si es constitucional o no que todos los puestos públicos deban tener asignado un perfil lingüístico. El auto cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados que opina que esta ley “no ocasiona ningún desequilibrio”. El Gobierno Vasco considera "muy grave" la decisión.
Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer
Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.
Fallece una mujer tras ser arrollada por el tren en las inmediaciones de la estación de Vitoria-Gasteiz
El arrollamiento se ha producido sobre las 14:30 horas y ha obligado a interrumpir la circulación de ferrocarriles durante hora y media.
El Ayuntamiento de Barakaldo se concentra para denunciar el asesinato machista de una mujer de la localidad
El Ayuntamiento de Barakaldo se ha concentrado en la Herriko Plaza para denunciar el asesinato machista de una mujer de 54 años. Miren Elgarresta, directora de Emakunde, ha condenado firmemente el asesinato y ha culpado a las "desigualdades sociales" como principal causante del aumento del "machismo social".
La gripe desciende por segunda semana consecutiva en la CAV
Pese a la reducción de la incidencia de la gripe, el Departamento de Salud y Osakidetza llaman a mantener la precaución por el aumento de la actividad social durante las Navidades.
ONGs denuncian ante el Parlamento Vasco el posible uso militar de 325 millones de gasto social
Una protesta convocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin ha denunciado este martes ante el Parlamento Vasco que el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026 abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial. Han explicado que los grupos del Gobierno (PNV y PSE) han presentado una enmienda a sus propias cuantas para modificar el artículo 10 de la ley vasca de Cooperación y Solidaridad y permitir "colaborar económicamente con la industria armamentística siempre que esta sea europea".