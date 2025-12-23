ACCIDENTE
Fallece una persona en Cabanillas, las Bárdenas Reales, tras sufrir un accidente con un quad

Se trata de un varón de 64 años que ha quedado atrapado bajo el quad que conducía cuando ha volcado por causas que se desconocen.
Imagen: Policía Foral de Navarra
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da Cabanillasen, Errege Bardean, quad batekin istripua izanda
Agencias | EITB

Última actualización

Un varón de 64 años ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente con un quad en el Camino de la Bardena, en Cabanillas. 

SOS Navarra ha recibido aviso a las 17:51 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia medicalizada, un equipo médico de Fustiñana y patrullas de la comisaría de Tudela de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una pista denominada Camino de la Bardena, en Cabanillas, cuando el quad en el que circulaba el hombre ha volcado, quedando su conductor atrapado por el vehículo. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.

