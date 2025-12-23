Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer

Gipuzkoa dispondrá en el primer trimestre de 2026 de un nuevo servicio, pionero en Europa, para la prevención, detección temprana y atención de la enfermedad de Alzhéimer y otras demencias, que la Diputación foral pondrá en marcha en colaboración con la Fundación CITA Alzhéimer. Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.

El nuevo recurso contará con una inversión superior a los 525 000 euros y estará orientado a actuar en las fases iniciales del deterioro cognitivo y en personas con factores de riesgo. El objetivo es retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida, reforzar la autonomía personal y ofrecer acompañamiento y apoyo especializado a las familias afectadas.

Concebido como una unidad comunitaria de referencia, el servicio superará el modelo tradicional de los centros de día, incorporando nuevas modalidades de intervención, una mayor dotación de profesionales especializados y una atención integral coordinada con los servicios de prevención, el ámbito sanitario y el entorno familiar.

El proyecto está liderado por CITA Alzhéimer y cuenta con la colaboración de distintas instituciones forales, sanitarias y sociales, así como de Afagi, entidad de referencia en el apoyo a familiares.