Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer

Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Gipuzkoa dispondrá en el primer trimestre de 2026 de un nuevo servicio, pionero en Europa, para la prevención, detección temprana y atención de la enfermedad de Alzhéimer y otras demencias, que la Diputación foral pondrá en marcha en colaboración con la Fundación CITA Alzhéimer. Se ubicará en San Sebastián y aspira a convertirse en un referente europeo por su enfoque innovador, preventivo y comunitario.

El nuevo recurso contará con una inversión superior a los 525 000 euros y estará orientado a actuar en las fases iniciales del deterioro cognitivo y en personas con factores de riesgo. El objetivo es retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida, reforzar la autonomía personal y ofrecer acompañamiento y apoyo especializado a las familias afectadas.

Concebido como una unidad comunitaria de referencia, el servicio superará el modelo tradicional de los centros de día, incorporando nuevas modalidades de intervención, una mayor dotación de profesionales especializados y una atención integral coordinada con los servicios de prevención, el ámbito sanitario y el entorno familiar.

El proyecto está liderado por CITA Alzhéimer y cuenta con la colaboración de distintas instituciones forales, sanitarias y sociales, así como de Afagi, entidad de referencia en el apoyo a familiares.

Donostia-San Sebastián Diputación Foral de Gipuzkoa Gipuzkoa Enfermedad de Alzheimer Sociedad

Te puede interesar

Protesta en el exterior del Parlamento vasco durante el debate de los Presupuestos de 2026, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ONGs denuncian ante el Parlamento Vasco el posible uso militar de 325 millones de gasto social

Una protesta convocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin ha denunciado este martes ante el Parlamento Vasco que el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026 abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial. Han explicado que los grupos del Gobierno (PNV y PSE) han presentado una enmienda a sus propias cuantas para modificar el artículo 10 de la ley vasca de Cooperación y Solidaridad y permitir "colaborar económicamente con la industria armamentística siempre que esta sea europea".

Cargar más
Publicidad
X