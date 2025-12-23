Gorde
Gipuzkoak alzheimerraren arreta goiztiarrerako zerbitzu aitzindaria izango du 2026an

Donostian egongo da eta Europako erreferente bihurtu nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026ko lehen hiruhilekoan, Gipuzkoak zerbitzu berri bat izango du, Europan aitzindaria, Alzheimerren gaixotasuna eta beste dementzia batzuk prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta artatzeko. Foru Aldundiak CITA Alzheimer Fundazioarekin lankidetzan jarriko du martxan zerbitzu hori. Donostian egongo da eta Europako erreferente izan nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.

Baliabide berriak 525.000 eurotik gorako inbertsioa izango du, eta narriadura kognitiboaren hasierako faseetan eta arrisku-faktoreak dituzten pertsonetan jardutera bideratuta egongo da. Gaixotasunaren bilakaera atzeratzea, bizi-kalitatea hobetzea, autonomia pertsonala indartzea eta kaltetutako familiei laguntza eta babes espezializatua eskaintzea du helburu.

Zerbitzua erreferentziazko unitate komunitario gisa sortu da, eta eguneko zentroen ohiko eredua gaindituko du, esku hartzeko modalitate berriak, profesional espezializatu gehiago eta prebentzio-zerbitzuekin, osasun-esparruarekin eta familia-ingurunearekin koordinatutako arreta integrala txertatuz.

CITA Alzheimerrek gidatzen du proiektua, eta foru-, osasun- eta gizarte-erakundeen lankidetza du, bai eta Afagirena ere, zeina erreferentzia-erakundea baita senitartekoei laguntzen.

Donostia Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Alzheimer gaitza Gizartea

