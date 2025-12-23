Gipuzkoak alzheimerraren arreta goiztiarrerako zerbitzu aitzindaria izango du 2026an
Donostian egongo da eta Europako erreferente bihurtu nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.
2026ko lehen hiruhilekoan, Gipuzkoak zerbitzu berri bat izango du, Europan aitzindaria, Alzheimerren gaixotasuna eta beste dementzia batzuk prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta artatzeko. Foru Aldundiak CITA Alzheimer Fundazioarekin lankidetzan jarriko du martxan zerbitzu hori. Donostian egongo da eta Europako erreferente izan nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.
Baliabide berriak 525.000 eurotik gorako inbertsioa izango du, eta narriadura kognitiboaren hasierako faseetan eta arrisku-faktoreak dituzten pertsonetan jardutera bideratuta egongo da. Gaixotasunaren bilakaera atzeratzea, bizi-kalitatea hobetzea, autonomia pertsonala indartzea eta kaltetutako familiei laguntza eta babes espezializatua eskaintzea du helburu.
Zerbitzua erreferentziazko unitate komunitario gisa sortu da, eta eguneko zentroen ohiko eredua gaindituko du, esku hartzeko modalitate berriak, profesional espezializatu gehiago eta prebentzio-zerbitzuekin, osasun-esparruarekin eta familia-ingurunearekin koordinatutako arreta integrala txertatuz.
CITA Alzheimerrek gidatzen du proiektua, eta foru-, osasun- eta gizarte-erakundeen lankidetza du, bai eta Afagirena ere, zeina erreferentzia-erakundea baita senitartekoei laguntzen.
Pertsona bat hil da Gasteizen, trenak harrapatuta
Harrapaketa 14:30ean izan da, eta trenen zirkulazioa bertan behera utzi behar izan dute. Oraingoz, ez dago gertaera tragiko horren inguruko xehetasun gehiagorik.
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du udalerriko emakume baten hilketa matxista salatzeko
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du Herriko Plazan 54 urteko emakume baten hilketa matxista salatzeko. Miren Elgarrestak, Emakunderen zuzendariak, irmo gaitzetsi du hilketa, eta errua "desberdintasun sozialei" egotzi die "matxismo soziala" areagotzearen eragile nagusi gisa.
Gripe kasuek behera egin dute bigarren astez jarraian EAEn
Gripearen eraginak behera egin duen arren, Gabonetan jarduera sozialak gora egingo duela-eta kontuz ibiltzeko deia egin dute Osasun Sailak eta Osakidetzak.
325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean
Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".
Barakaldoko 54 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan dela baieztatu dute
27 urteko gizon bat atxilotu dute ustezko hiltzaile gisa. Agintariek hilketa gaitzetsi eta elkarretaratzea deitu dute gaurko: 12:00etan, Barakaldoko Herriko Plazan. Argitan talde feministak, bestalde, beste bilkura bat deitu du: 19:00etan, Bide Onera plazan.
Ustezko delitu-sare bateko 50 pertsona atxilotu dituzte, 400 pertsonari baino gehiagori online iruzur egiteagatik
Guardia Zibilak hiru etxebizitza miatu ditu, Bilbon, Barakaldon eta Miranda de Ebron (Burgos), eta ikertutako delituekin lotutako materiala konfiskatu du.
Albiste izango da: Aurrekontu Orokorren Proiektuaren eztabaida eta ebazpena, kontzentrazioa Barakaldon eta Olentzero eta Mari Domingiren bisita Bilbon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik ilusioz beteko dituzte Bilboko kaleak gaur
Kalejira 17:30ean hasiko da, Moyua plazatik, eta Kale Nagusia zeharkatuko du Arriaga antzokiraino. Bertan, ikuskizuna, tailerrak eta Euskal Herriko Gabonetako pertsonaiarik maitatuenak izango dira.
Olentzeroren bilakaera: Gizon arlote eta zikina izatetik lagunkoia eta garbia izatera
Olentzero pertsonaia beldurgarri, zikin, erretzaile eta mozkor izatetik Gabonetako pertsonaia lagunkoia izatera pasa da. Horren itxura eta izaera asko aldatu dira, eta gaur gaurkoz olentzero piparik gabe eta txukun ageri zaigu. Ikazkina eta Mari Domingi euskal aldaketa sozial eta kulturalen isla dira. Hala azaldu du Elixabete Imaz antropologoak.