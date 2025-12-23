Gripe
La gripe desciende por segunda semana consecutiva en la CAV

Pese a la reducción de la incidencia de la gripe, el Departamento de Salud y Osakidetza llaman a mantener la precaución por el aumento de la actividad social durante las Navidades.
(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021
Una persona siendo vacunada contra la gripe. Imagen de archivo.
La incidencia de la gripe continúa descendiendo en la Comunidad Autónoma Vasca por segunda semana consecutiva, aunque el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza llaman a mantener la precaución ante el aumento de la actividad social durante las fiestas navideñas. Según los últimos datos, correspondientes a la semana del 15 al 21 de diciembre (semana 51), la tasa se sitúa en 617,18 casos por 100 000 habitantes.

Durante esta última semana se han diagnosticado 1876 casos de gripe, lo que supone una reducción del 10,5 % respecto a la semana anterior. También descienden los ingresos hospitalarios, con 252 personas hospitalizadas, un 12,7 % menos. Osakidetza considera que el pico de la epidemia se habría alcanzado entre las semanas 49 y 50, aunque mantiene una vigilancia activa ante la posibilidad de un repunte en los próximos días, coincidiendo con las celebraciones navideñas.

Por territorios, Álava registra en estos momentos la mayor incidencia, con 704 casos por 100 000 habitantes, seguida de Bizkaia, con 642,86, y Gipuzkoa, con 541,03. Desde el inicio de la campaña se han contabilizado en los tres territorios un total de 13 914 casos de gripe, que han provocado 1656 ingresos hospitalarios, 51 de ellos en unidades de cuidados intensivos. La ocupación media de las camas hospitalarias en la red de Osakidetza se sitúa en el 83,6 %, en un contexto de elevada presión asistencial, “habitual en estas fechas”, según el Departamento de Salud.

Pese a la reducción de casos, desde el Gobierno Vasco han recordado que la vacunación sigue siendo la medida “más eficaz” para prevenir la gripe y reducir las complicaciones graves. La campaña de vacunación se adelantó cuatro semanas este año, y ya se han administrado 585 774 dosis de la vacuna antigripal y cerca de 300 000 contra la covid-19, lo que supone un incremento del 11,3 % respecto al mismo periodo de la campaña del año pasado.

