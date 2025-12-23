Gripea
Gripe kasuek behera egin dute bigarren astez jarraian EAEn

Gripearen eraginak behera egin duen arren, Gabonetan jarduera sozialak gora egingo duela-eta kontuz ibiltzeko deia egin dute Osasun Sailak eta Osakidetzak.

(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna de la gripe en el centro de Salud de Habana-Cuba, a 18 de octubre de 2021, en Vitoria, País Vasco, (España). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza ofrece a mayores de 70 años con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 la posibilidad de inocularse la tercera dosis a la vez que reciban la vacunación contra la gripe, para la cual los colectivos vulnerables ya puede pedir cita desde hoy. A todas ellas, Osakidetza les administrará, si lo desean, una vacuna tetravalente, que aumenta su protección frente a las distintas cepas de la gripe. Osakidetza ha adquirido un total de 651.333 dosis, cantidad que se podrá aumentar hasta en un 20% en caso de que haya una mayor demanda. Iñaki Berasaluce / Europa Press 18 OCTUBRE 2021;VACUNA;GRIPE;VITORIA;PERSONAS MAYORES;PERSONAS VULNERABLES;COVID-19 18/10/2021
Gripearen aurkako txertoa jasotzen ari den pertsona bat. Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gripearen eraginak behera egiten jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, bigarren astez jarraian. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak arretaz ibiltzeko deia egin dute, Gabonetan jarduera soziala areagotzen delako. Azken datuen arabera, abenduaren 15etik 21era bitarteko asteari dagozkionak (51. astea), intzidentzia-tasa 617,18 kasukoa da 100.000 biztanleko.

Azken aste honetan 1.876 gripe-kasu diagnostikatu dira, hau da, aurreko astean baino % 10,5 gutxiago. Ospitaleratzeak ere jaitsi egin dira, 252 pertsona ospitaleratu baitira, % 12,7 gutxiago. Osakidetzak uste du izurritearen gailurra 49. eta 50. asteen artean iritsi zela, baina zaintza aktiboa mantentzen du, datozen egunetan gora egin dezakeelakoan, Gabonetako ospakizunek hauspotuta.

Lurraldez lurralde, Arabak du intzidentziarik handiena uneotan, 100.000 biztanleko 704 kasurekin; ondoren Bizkaia, 642,86rekin, eta Gipuzkoa, 541,03rekin. Kanpaina hasi zenetik, guztira 13.914 gripe-kasu zenbatu dira hiru lurraldeetan, eta 1.656 ospitaleratze eragin dituzte, horietatik 51 zainketa intentsiboetako unitateetan. Osasun Sailaren arabera, Osakidetzaren sareko ospitale-oheen batez besteko okupazioa % 83,6koa da, asistentzia-presio handiko testuinguru batean, "ohikoa egun hauetan".

Kasuen kopurua murriztu diren arren, Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du txertaketa dela gripea prebenitzeko eta konplikazio larriak murrizteko neurririk "eraginkorrena". Txertaketa kanpaina lau aste aurreratu zen aurten, eta dagoeneko gripearen aurkako txertoaren 585.774 dosi eta covid-19aren aurkako 300.000 dosi inguru eman dira, hau da, % 11,3ko igoera iazko kanpainako aldi berarekin alderatuta.

Gripea Araba Gipuzkoa Bizkaia Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

