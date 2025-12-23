Gripe kasuek behera egin dute bigarren astez jarraian EAEn
Gripearen eraginak behera egin duen arren, Gabonetan jarduera sozialak gora egingo duela-eta kontuz ibiltzeko deia egin dute Osasun Sailak eta Osakidetzak.
Gripearen eraginak behera egiten jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, bigarren astez jarraian. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak arretaz ibiltzeko deia egin dute, Gabonetan jarduera soziala areagotzen delako. Azken datuen arabera, abenduaren 15etik 21era bitarteko asteari dagozkionak (51. astea), intzidentzia-tasa 617,18 kasukoa da 100.000 biztanleko.
Azken aste honetan 1.876 gripe-kasu diagnostikatu dira, hau da, aurreko astean baino % 10,5 gutxiago. Ospitaleratzeak ere jaitsi egin dira, 252 pertsona ospitaleratu baitira, % 12,7 gutxiago. Osakidetzak uste du izurritearen gailurra 49. eta 50. asteen artean iritsi zela, baina zaintza aktiboa mantentzen du, datozen egunetan gora egin dezakeelakoan, Gabonetako ospakizunek hauspotuta.
Lurraldez lurralde, Arabak du intzidentziarik handiena uneotan, 100.000 biztanleko 704 kasurekin; ondoren Bizkaia, 642,86rekin, eta Gipuzkoa, 541,03rekin. Kanpaina hasi zenetik, guztira 13.914 gripe-kasu zenbatu dira hiru lurraldeetan, eta 1.656 ospitaleratze eragin dituzte, horietatik 51 zainketa intentsiboetako unitateetan. Osasun Sailaren arabera, Osakidetzaren sareko ospitale-oheen batez besteko okupazioa % 83,6koa da, asistentzia-presio handiko testuinguru batean, "ohikoa egun hauetan".
Kasuen kopurua murriztu diren arren, Eusko Jaurlaritzak gogorarazi du txertaketa dela gripea prebenitzeko eta konplikazio larriak murrizteko neurririk "eraginkorrena". Txertaketa kanpaina lau aste aurreratu zen aurten, eta dagoeneko gripearen aurkako txertoaren 585.774 dosi eta covid-19aren aurkako 300.000 dosi inguru eman dira, hau da, % 11,3ko igoera iazko kanpainako aldi berarekin alderatuta.
Zure interesekoa izan daiteke
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du udalerriko emakume baten hilketa matxista salatzeko
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du Herriko Plazan 54 urteko emakume baten hilketa matxista salatzeko. Miren Elgarrestak, Emakundeko zuzendariak, irmo gaitzetsi du hilketa, eta errua "desberdintasun sozialei" egotzi die "matxismo soziala" areagotzearen eragile nagusi gisa.
325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean
Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".
Barakaldoko 54 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan dela baieztatu dute
27 urteko gizon bat atxilotu dute ustezko hiltzaile gisa. Agintariek hilketa gaitzetsi eta elkarretaratzea deitu dute gaurko: 12:00etan, Barakaldoko Herriko Plazan. Argitan talde feministak, bestalde, beste bilkura bat deitu du: 19:00etan, Bide Onera plazan.
Ustezko delitu-sare bateko 50 pertsona atxilotu dituzte, 400 pertsonari baino gehiagori online iruzur egiteagatik
Guardia Zibilak hiru etxebizitza miatu ditu, Bilbon, Barakaldon eta Miranda de Ebron (Burgos), eta ikertutako delituekin lotutako materiala konfiskatu du.
Albiste izango da: Aurrekontu Orokorren Proiektuaren eztabaida eta ebazpena, kontzentrazioa Barakaldon eta Olentzero eta Mari Domingiren bisita Bilbon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik ilusioz beteko dituzte Bilboko kaleak gaur
Kalejira 17:30ean hasiko da, Moyua plazatik, eta Kale Nagusia zeharkatuko du Arriaga antzokiraino. Bertan, ikuskizuna, tailerrak eta Euskal Herriko Gabonetako pertsonaiarik maitatuenak izango dira.
Olentzeroren bilakaera: Gizon arlote eta zikina izatetik lagunkoia eta garbia izatera
Olentzero pertsonaia beldurgarri, zikin, erretzaile eta mozkor izatetik Gabonetako pertsonaia lagunkoia izatera pasa da. Horren itxura eta izaera asko aldatu dira, eta gaur gaurkoz olentzero piparik gabe eta txukun ageri zaigu. Ikazkina eta Mari Domingi euskal aldaketa sozial eta kulturalen isla dira. Hala azaldu du Elixabete Imaz antropologoak.
Emakume batek sexu-erasoa egin diotela salatu du, Eibarren
Erasoa igandean gertatu zen, eta Ertzaintzak ikerketa zabaldu du. Oraingoz ez dute atxiloketarik egin.
Auto baten gidaria hil da GI-636 errepidean, Lezon, kamioi batekin aurrez aurre talka eginda
Errepidea itxita egon da bi noranzkoetan, larrialdi-zerbitzuak lanean aritu direnean eta errepidea garbitzeko lanek iraun duten bitartean. 17:45ak aldera zabaldu dute, eta egoera ohikora itzuli da.