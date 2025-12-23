NAVIDADES EN BILBAO
Olentzero y Mari Domingi llenan de magia e ilusión las calles de Bilbao

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

A pesar de la lluvia y mal tiempo, los más pequeños han podido disfrutar de los personajes mitológicos, música y bailes, así como pedirle al carbonero sus regalos en persona. 

Olentzero Sociedad

