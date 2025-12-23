Vitoria-Gasteiz
ONGs denuncian ante el Parlamento Vasco el posible uso militar de 325 millones de gasto social

Protesta en el exterior del Parlamento vasco durante el debate de los Presupuestos de 2026, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
Una protesta convocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin ha denunciado este martes ante el Parlamento Vasco que el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026 abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial. Han explicado que los grupos del Gobierno (PNV y PSE) han presentado una enmienda a sus propias cuantas para modificar el artículo 10 de la ley vasca de Cooperación y Solidaridad y permitir "colaborar económicamente con la industria armamentística siempre que esta sea europea".

