Olentzero y Mari Domingi apuran su agenda antes de la noche más esperada
A pocas horas de iniciar su recorrido por los hogares, Olentzero y Mari Domingi protagonizan una intensa jornada festiva en distintos puntos de Euskal Herria. Encuentros directos con la ciudadanía, paseos por las calles y grandes desfiles conforman el programa de la víspera de Navidad.
Bilbao
La capital vizcaína abre la jornada con la tradicional recepción en el Teatro Arriaga. El encuentro con las niñas y los niños se celebra entre las 11:00 y las 14:00 horas, un acto ya consolidado como cita de referencia para las familias bilbainas.
Para garantizar un acceso ordenado y minimizar las esperas, la entrada se realiza mediante un sistema de turnos con entradas gratuitas previamente adquiridas. Durante la recepción, Olentzero y Mari Domingi recogen en mano las cartas y escuchan los deseos de las y los más pequeños, horas antes de iniciar su ronda por los hogares de la ciudad.
Donostia / San Sebastián
En Donostia, Olentzero y Mari Domingi llegan a las 12:00 horas a la plaza de la Constitución. Tras saludar a las niñas y los niños, iniciarán un paseo por las calles de la ciudad.
Siguiendo la tradición de los últimos años, se invita a las y los donostiarras a partir de 6 años a acompañar el recorrido en bicicleta. El itinerario atravesará distintos barrios, desde la Parte Vieja hasta Loiola, pasando por el Boulevard, Zorroaga o Antzieta Pasealekua.
Durante todo el recorrido contarán con el apoyo de Galtzagorris y leñadores, que también participarán en el desfile de la tarde. Desde la organización se anima a las personas participantes a acudir, si les es posible, vestidas con traje de baserritarra y algún complemento navideño.
Vitoria-Gasteiz
Olentzero y Mari Domingi regresan a Vitoria-Gasteiz para una jornada que culminará con la tradicional cabalgata. La comitiva estará formada por cuatro carrozas, entre ellas un bosque mágico, las dedicadas a Mari Domingi y Olentzero, y una última desde la que se repartirán caramelos.
En el desfile participarán unas 400 personas, incluidos los muñecos mitológicos de la Asociación Indarra, el grupo de teatro Cal y Canto con su espectáculo itinerante ‘Haizearen lorategia-The wind garden’, Judimendiko Joaldunak, dantzaris, pastoras, carboneras, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Gargantua y Galtzagorris.
El recorrido partirá del Centro Cívico Iparralde y continuará por Portal de Legutiano, Francia, La Paz, Olaguibel y Mateo Moraza. La llegada a la plaza de la Virgen Blanca está prevista en torno a las 19:00 horas, con el saludo desde la Balconada de San Miguel y el reparto de castañas asadas.
Pamplona / Iruña
En Pamplona, el tradicional desfile de Olentzero llegará a las 19:30 horas a la plaza Consistorial, donde será recibido por miembros de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Joseba Asiron Saez. El primer edil impondrá al carbonero un pañuelo festivo.
Olentzero estará acompañado por el coro Muthiko Alaiak, mientras que los momentos previos al acto estarán amenizados por la banda municipal La Pamplonesa, que comenzará a tocar a partir de las 19:00 horas. El repertorio incluirá canciones tradicionales de estas fechas, como Olentzero, Mari Domingi, Hator-hator o Mesias Sarritan.
Además, el zaguán de la Casa Consistorial permanecerá abierto para que las niñas y los niños puedan depositar sus cartas de última hora con sus peticiones.
