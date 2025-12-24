A pocas horas de iniciar su recorrido por los hogares, Olentzero y Mari Domingi protagonizan una intensa jornada festiva en distintos puntos de Euskal Herria. Encuentros directos con la ciudadanía, paseos por las calles y grandes desfiles conforman el programa de la víspera de Navidad.

Bilbao

La capital vizcaína abre la jornada con la tradicional recepción en el Teatro Arriaga. El encuentro con las niñas y los niños se celebra entre las 11:00 y las 14:00 horas, un acto ya consolidado como cita de referencia para las familias bilbainas.

Para garantizar un acceso ordenado y minimizar las esperas, la entrada se realiza mediante un sistema de turnos con entradas gratuitas previamente adquiridas. Durante la recepción, Olentzero y Mari Domingi recogen en mano las cartas y escuchan los deseos de las y los más pequeños, horas antes de iniciar su ronda por los hogares de la ciudad.

Donostia / San Sebastián

En Donostia, Olentzero y Mari Domingi llegan a las 12:00 horas a la plaza de la Constitución. Tras saludar a las niñas y los niños, iniciarán un paseo por las calles de la ciudad.

Siguiendo la tradición de los últimos años, se invita a las y los donostiarras a partir de 6 años a acompañar el recorrido en bicicleta. El itinerario atravesará distintos barrios, desde la Parte Vieja hasta Loiola, pasando por el Boulevard, Zorroaga o Antzieta Pasealekua.

Durante todo el recorrido contarán con el apoyo de Galtzagorris y leñadores, que también participarán en el desfile de la tarde. Desde la organización se anima a las personas participantes a acudir, si les es posible, vestidas con traje de baserritarra y algún complemento navideño.