Olentzerok eta Mari Domingik agenda bizia dute gauean opariak banatu aurretik

Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldi nagusiak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egingo dira, eta harrerak, hiri-ibilbideak eta kabalgatak izango dira.

Desfile de Olentzero en Bilbao EUROPA PRESS 23/12/2025
Olentzeroren desfilea Bilbon. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko etxe guztietara abiatu aurretik, Olentzero eta Mari Domingi Euskal Herriko hainbat tokitan izango dira. Herritarrekin topaketa zuzenak, kalez kaleko ibilaldiak eta desfile handiek osatuko dute Eguberri bezperako egitaraua.

Bilbo

Bizkaiko hiriburuan, Arriaga Antzokian egingo da ohiko harrera. Umeekin topaketa 11:00etatik 14:00etara egingo da, eta ekitaldi jendetsua izango da.

Sarrera ordenatua bermatzeko eta itxaronaldiak minimizatzeko, aldez aurretik erositako doako sarrerak dituen txanda-sistema baten bidez sartzen da.

Harrera egiten den bitartean, Olentzerok eta Mari Domingik eskutitzak eskura jasoko dituzte eta gaztetxoen nahiak entzungo dituzte, hiriko etxerik etxe lanean hasi baino ordu batzuk lehenago.

Donostia

Donostian, Olentzero eta Mari Domingi 12:00etan iritsiko dira Konstituzio plazara, eta haurrak agurtu ondoren, paseoa hasiko dute hiriko kaleetan zehar.

Azken urteotako ohiturari jarraituz, 6 urtetik gorako donostiarrei bizikletaz ibiltzeko gonbita egin diete. Ibilbideak hainbat auzo zeharkatuko ditu, Alde Zaharretik Loiolaraino, Boulevard, Zorroaga edo Antzieta pasealekutik igarota.

Ibilbidean zehar, Galtzagorrien eta egurgileen laguntza izango dute, eta horiek ere parte hartuko dute arratsaldeko desfilean. Antolatzaileek bertaratzeko deia egiten diete parte-hartzaileei, ahal izanez gero, baserritarrez jantzita edo Gabonetako osagarriren bat jantzita.

Gasteiz

Olentzero eta Mari Domingi Gasteizera itzuliko dira ohiko kabalgatarekin. Lau karrozek osatuko dute, horien artean baso magiko bat, Mari Domingi eta Olentzerori eskainitakoak, eta azken bat gozokiak banatzeko.

Desfilean 400 bat lagunek hartuko dute parte, tartean Indarra Elkartearen panpina mitologikoak, Cal y Canto antzerki taldea "Haizearen lorategia-The wind garden" ikuskizun ibiltariarekin, Judimendiko Joaldunak, dantzariak, artzainak, ikaztegiak, Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa, Gargantua eta Galtzagorris.

Ibilbidea Iparralde Gizarte Etxetik abiatuko da eta Legutioko Atetik, Frantziatik, La Pazetik, Olagibeletik eta Mateo Morazatik jarraituko du. Andre Maria Zuriaren plazara 19:00etan iritsiko da, San Migelgo Balkoitik agurra egingo dute eta gaztaina erreak banatuko dituzte.

Iruña

Iruñean, Olentzeroren ohiko desfilea 19:30ean iritsiko da Udaletxe plazara, eta bertan, Udalbatzako kideek harrera egingo diote, Joseba Asiron alkatea buru dutela.

Muthiko Alaiak abesbatzak lagunduko du, eta ekitaldiaren aurreko uneak, berriz, La Pamplonesa udal bandak girotuko ditu, 19:00etatik aurrera. Errepertorioan garaiko abesti tradizionalak izango dira, hala nola OlentzeroMari DomingiHator-hator o Mesias Sarritan.

Gainera, udaletxeko postontzia zabalik egongo da haurrek beren azken orduko gutunak utzi ahal izan ditzaten.

