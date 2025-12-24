Olentzerok eta Mari Domingik agenda bizia dute gauean opariak banatu aurretik
Olentzeroren eta Mari Domingiren ekitaldi nagusiak Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean egingo dira, eta harrerak, hiri-ibilbideak eta kabalgatak izango dira.
Euskal Herriko etxe guztietara abiatu aurretik, Olentzero eta Mari Domingi Euskal Herriko hainbat tokitan izango dira. Herritarrekin topaketa zuzenak, kalez kaleko ibilaldiak eta desfile handiek osatuko dute Eguberri bezperako egitaraua.
Bilbo
Bizkaiko hiriburuan, Arriaga Antzokian egingo da ohiko harrera. Umeekin topaketa 11:00etatik 14:00etara egingo da, eta ekitaldi jendetsua izango da.
Sarrera ordenatua bermatzeko eta itxaronaldiak minimizatzeko, aldez aurretik erositako doako sarrerak dituen txanda-sistema baten bidez sartzen da.
Harrera egiten den bitartean, Olentzerok eta Mari Domingik eskutitzak eskura jasoko dituzte eta gaztetxoen nahiak entzungo dituzte, hiriko etxerik etxe lanean hasi baino ordu batzuk lehenago.
Donostia
Donostian, Olentzero eta Mari Domingi 12:00etan iritsiko dira Konstituzio plazara, eta haurrak agurtu ondoren, paseoa hasiko dute hiriko kaleetan zehar.
Azken urteotako ohiturari jarraituz, 6 urtetik gorako donostiarrei bizikletaz ibiltzeko gonbita egin diete. Ibilbideak hainbat auzo zeharkatuko ditu, Alde Zaharretik Loiolaraino, Boulevard, Zorroaga edo Antzieta pasealekutik igarota.
Ibilbidean zehar, Galtzagorrien eta egurgileen laguntza izango dute, eta horiek ere parte hartuko dute arratsaldeko desfilean. Antolatzaileek bertaratzeko deia egiten diete parte-hartzaileei, ahal izanez gero, baserritarrez jantzita edo Gabonetako osagarriren bat jantzita.
Gasteiz
Olentzero eta Mari Domingi Gasteizera itzuliko dira ohiko kabalgatarekin. Lau karrozek osatuko dute, horien artean baso magiko bat, Mari Domingi eta Olentzerori eskainitakoak, eta azken bat gozokiak banatzeko.
Desfilean 400 bat lagunek hartuko dute parte, tartean Indarra Elkartearen panpina mitologikoak, Cal y Canto antzerki taldea "Haizearen lorategia-The wind garden" ikuskizun ibiltariarekin, Judimendiko Joaldunak, dantzariak, artzainak, ikaztegiak, Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa, Gargantua eta Galtzagorris.
Ibilbidea Iparralde Gizarte Etxetik abiatuko da eta Legutioko Atetik, Frantziatik, La Pazetik, Olagibeletik eta Mateo Morazatik jarraituko du. Andre Maria Zuriaren plazara 19:00etan iritsiko da, San Migelgo Balkoitik agurra egingo dute eta gaztaina erreak banatuko dituzte.
Iruña
Iruñean, Olentzeroren ohiko desfilea 19:30ean iritsiko da Udaletxe plazara, eta bertan, Udalbatzako kideek harrera egingo diote, Joseba Asiron alkatea buru dutela.
Muthiko Alaiak abesbatzak lagunduko du, eta ekitaldiaren aurreko uneak, berriz, La Pamplonesa udal bandak girotuko ditu, 19:00etatik aurrera. Errepertorioan garaiko abesti tradizionalak izango dira, hala nola Olentzero, Mari Domingi, Hator-hator o Mesias Sarritan.
Gainera, udaletxeko postontzia zabalik egongo da haurrek beren azken orduko gutunak utzi ahal izan ditzaten.
Zure interesekoa izan daiteke
Denboraldiko lehen itsas txakur grisak ikusi dituzte euskal kostaldean
Adituek gomendatu dute behatzeko gunea ez argitaratzea, animalia horiengana ez hurbiltzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako", eta jatekorik ez ematea.
Albiste izango da: Olentzero eta Mari Domingiren gaua, Uvesco euskal inbertsoreen esku eta elkarretaratzeak Barakaldon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik magiaz eta ilusioz bete dituzte Bilboko kaleak
Euria eta eguraldi makurra izan bada ere, ez dira falta izan pertsonaia mitologikoak, musika eta dantza. Etxeko txikienek ikazkina aurrez aurre ikusi eta agurtzeko aukera ere izan dute.
Indarkeria matxista egiturazkotzat jo du Argitanek, Barakaldon gertatutako hilketaren ostean
Azken hilketa matxista salatzeko eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko, elkarretaratzea egin du elkarte feministak.
Pertsona bat hil da Cabanillasen, Errege Bardean, quad batekin istripua izanda
64 urteko gizonezkoa da hildakoa. Gidatzen ari zen quad-a irauli da, ikertzen ari diren arrazoiengatik, eta azpian harrapatuta geldiut da.
Auzitegi Konstituzionalak erabakiko du EAEko enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruz
EAEko Auzitegi Nagusiak Konstituzio Auzitegiari galdetu dio ea konstituzionala den edo ez EAEko lanpostu publiko guztiek hizkuntza-eskakizun bat ezarrita izatea. Epaileetako batek boto partikularra igorri du; bere ustez, zalantzan dagoen legeak ez du "inolako desorekarik eragiten". Eusko Jaurlaritzak "oso larritzat" jo du erabakia.
Gipuzkoak alzheimerraren arreta goiztiarrerako zerbitzu aitzindaria izango du 2026an
Donostian egongo da, eta Europako erreferente bihurtu nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.
Emakume bat hil da trenak harrapatuta, Gasteizko geltokiaren inguruan
Ezbeharra 14:30ak aldera gertatu da, eta, ondorioz, ordu eta erdiz trenbideko zirkulazioa eten behar izan dute.
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du udalerriko emakume baten hilketa matxista salatzeko
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du Herriko Plazan 54 urteko emakume baten hilketa matxista salatzeko. Miren Elgarrestak, Emakunderen zuzendariak, irmo gaitzetsi du hilketa, eta errua "desberdintasun sozialei" egotzi die "matxismo soziala" areagotzearen eragile nagusi gisa.