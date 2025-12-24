Piden 12 años de cárcel para dos jóvenes por intentar matar a un menor en Donostia

La Fiscalía de Gipuzkoa ha solicitado 12 años de prisión para dos jóvenes a los que acusa de intentar asesinar a un menor de edad en Donostia, a raíz de los celos que uno de ellos sentía tras descubrir que la víctima, compañero de clase de su novia, intentaba coquetear con ella.

Los hechos ocurrieron en marzo de este año y están relacionados con una “venganza planeada en detalle”, en la que también participaron dos menores.

El acusado principal, novio de la chica, es señalado como el presunto inductor del delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que el otro joven es señalado como el supuesto autor material del ataque.

La Fiscalía ha solicitado que ambos sean condenados por intento de asesinato con la agravante de disfraz, y que indemnicen a la víctima con una suma de 9.240 euros. Además, la Fiscalía pide que, una vez cumplan su pena, los acusados sean expulsados del país por un período de diez años.

"Coqueteo" durante clases

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, 15 días antes del ataque, la chica le había contado a su novio que un compañero de clase intentaba "coquetear" con ella durante las clases.

Esto provocó que el joven, supuestamente en un acto de venganza, tomara la decisión de presuntamente acabar con la vida de su compañero. Para ello, planeó el ataque con dos amigos, uno de ellos menor de edad, y consiguieron guantes de látex, pasamontañas y un cuchillo de cocina.

El 12 de marzo, los cuatro implicados se dirigieron al centro educativo donde estudiaba la víctima y, tras el final de las clases, atacaron al menor por sorpresa, dirigiendo el cuchillo hacia su cuello.

Afortunadamente, la víctima logró protegerse con su brazo, evitando lesiones graves, pero sufrió una herida en el hombro y otra en la zona lumbar.

A pesar de las heridas, el menor pudo escapar, evitando lo que pudo haber sido un desenlace fatal. La Fiscalía considera que los acusados actuaron con la intención de matar y les imputa un delito de asesinato en grado de tentativa.