12 urteko kartzela-zigorra eskatu dute bi gazterentzat, Donostian adingabe bat hiltzen saiatzeagatik
Eskolakide bat hiltzen saiatzea egotzi die gazteei Fiskaltzak. Dirudienez, erasotzailea "jeloskor" zegoen erasotutako adingabe bere bikotekidearekin "maite-jolasetan" ibiltzeagatik.
Gipuzkoako Fiskaltzak 12 urteko espetxe-zigorra eskatu du bi gazterentzat, Donostian adingabe bat hiltzen saiatzea egotzita. Dirudienez, horietako bat jeloskor zegoen, biktima, haren bikotekidearen klasekidea, berarekin "maite-jolasean" zebilela jakin zuenean.
Erasoa martxoan gertatu zen, eta "xehetasunez planifikatutako mendekutzat" hartu da.
Horretan, bi izan ziren parte hartutako adingabeak: bata, akusatu nagusia, hilketa-saiakera delituaren ustezko eragilea; eta, bestea, erasoaren ustezko egile materiala.
Horrenbestez, Fiskaltzak eskatu du hilketa-saiakeragatik kondenatzea biak, eta 9 240 euroko kalte-ordaina. Horrekin batera, akusatuak 10 urtez erbesteratzea ere eskatu du Fiskaltzak.
Klaseko "maite-jolasak"
Ministerio Publikoaren akusazio-idazkiaren arabera, erasoa gertatu baino 15 egun lehenago, neskak mutil-lagunari kontatu zion ikaskide bat berarekin "maite-jolasean" zebilela.
Bikotekideak, ustez mendekua hartu nahian, bere kidea hiltzeko erabakia hartu omen zuen. Beraz, erasoa bi lagunekin planifikatu zuen, horietako bat adingabea. Erasoa gauzatzeko, latexezko eskularruak, buru-berokia eta sukaldeko labana erabili zuten.
Martxoaren 12an, lau inplikatuak biktimaren ikastetxera gerturatu eta, klaseak amaitu ostean, adingabeari ezustean eraso zioten, labana lepoa sastatu nahian.
Zorionez, biktimak lortu zuen besoarekin babestea, lesio larriak saihestuz. Hala ere, zauriak izan zituen sorbaldan eta gerrialdean.
Zauriak zauri, adingabeak ihes egin ahal izan zuen, bestelako amaiera larriagorik saihestuz. Fiskaltzaren ustez, akusatuek hiltzeko asmoz jardun zuten biktimaren aurka, eta, beraz, hilketa saiakera egotzi die.
