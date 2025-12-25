Abastecimiento alimentario
Bizkaia afronta cinco días sin pescado fresco en plena Navidad

La combinación de festivos y el cierre anual de Mercabilbao dejará sin suministro a las pescaderías entre el 26 y el 30 de diciembre.

FOTODELDÍA VIVEIRO (LUGO), 23/12/2025.- Varias merluzas expuestas para su venta en una pescadería de un mercado de abastos de la localidad de Viveiro este martes. Los precios de los alimentos más habituales en las navidades han subido el 10,3 % de media en menos de un mes, un aumento "notable" pero inferior al del año pasado, cuando fue del 12,3 %, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). EFE/Eliseo Trigo
Bizkaia vivirá estos últimos días del año una situación poco habitual: durante cinco días consecutivos no habrá pescado fresco a la venta en las pescaderías del territorio. El motivo no es la falta de capturas, sino el efecto en cadena que provocará el cierre del mercado mayorista de Mercabilbao el 26 de diciembre, unido al calendario festivo navideño.

El día de Navidad, 25 de diciembre, los comercios permanecen cerrados por ser festivo, y al día siguiente Mercabilbao (ubicado en Basauri y principal centro de distribución alimentaria del norte del Estado) cesará su actividad, como hace cada año en esa fecha. Al no haber actividad mayorista, el pescado no llegará a los establecimientos en los días posteriores, lo que impedirá su comercialización hasta el 30 de diciembre, ambos inclusive.

Este parón afectará tanto a los mercados municipales, como el Mercado de la Ribera de Bilbao, como al conjunto de pescaderías minoristas de Bizkaia. Desde el sector subrayan que se trata de una circunstancia excepcional, que no se producía desde 2014, y que pone de manifiesto la dependencia del comercio local del funcionamiento del centro logístico.

 

