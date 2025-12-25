Arrain freskorik gabeko bost egun izango ditu Bizkaiak Gabonetan
Jaiegunen konbinazioak eta Mercabilbaoren urteko itxierak hornidurarik gabe utziko ditu arrandegiak abenduaren 26tik 30era bitartean.
Bizkaiak ezohiko egoera biziko du urteko azken egun hauetan: bost egunez jarraian ez da arrain freskorik izango salgai lurraldeko arrandegietan. Horren arrazoia ez da harrapaketa falta, abenduaren 26an Mercabilbaoko handizkako merkatua ixtea eragingo duen kate-efektua baizik, Gabonetako jai-egutegiarekin batera.
Eguberri egunean, abenduaren 25ean, dendak itxita egoten dira jai eguna delako, eta hurrengo egunean Mercabilbaok (Basaurin dago eta Estatuko iparraldeko elikagaien banaketa zentro nagusia da) bere jarduera etengo du, urtero egun horretan egiten duen bezala. Handizkako jarduerarik ez dagoenez, arraina ez da establezimenduetara iritsiko ondorengo egunetan, eta, beraz, ezin izango da merkaturatu abenduaren 30era arte, biak barne.
Geldialdi horrek eragina izango du udal-merkatuetan, Bilboko Erriberako Merkatuan eta Bizkaiko txikizkako arrandegietan. Sektoretik azpimarratu dute salbuespenezko egoera dela, 2014tik gertatzen ez zena, eta agerian uzten duena tokiko merkataritzak zentro logistikoaren funtzionamenduarekiko duen menpekotasuna.
