El Kontxapuzón de San Sebastián regresa con 200 participantes para apoyar a mujeres con cáncer de mama

SAN SEBASTIÁN, 25/12/2025.- Nadadores participan en el XVII Kontxapuzon Navideño, una actividad solidaria, recreativa y deportiva que consiste en “un chapuzón” de unos 300 metros en las aguas de la Bahía Donostiarra. La recaudación de este año será donada a Katxalin, una asociación de apoyo a las mujeres que sufren cáncer de mama y/o cualquier tipo de proceso tumoral ginecológico: cáncer de cuello uterino, de endometrio, de ovario o de vulva. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.

