La esperanza de vida aumenta en la CAV en 2024 y alcanza máximos históricos: 81,7 años en los hombres y 87 años en las mujeres

Por otra parte, la fecundidad de la CAV se mantiene en valores muy bajos en 2024. El promedio de nacimientos se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer, por debajo de los 1,38 nacimientos registrados en la Unión Europea (dato de 2023) y muy lejos de los 2,7 nacimientos de media que se daban en 1976 y de los 2,1 necesarios para asegurar el remplazo generacional.