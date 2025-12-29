Eustat
La esperanza de vida aumenta en la CAV en 2024 y alcanza máximos históricos: 81,7 años en los hombres y 87 años en las mujeres

La fecundidad se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer y la edad media a la maternidad alcanza los 33,4 años.

Euskaraz irakurri: Bizi-itxaropena igo egin da EAEn 2024an, eta maximo historikoetara iritsi da: 81,7 urte gizonetan eta 87 urte emakumeetan
La esperanza de vida en la Comunidad Autónoma Vasca sigue aumentando. Según los últimos datos publicados por Eustat, la edad media de las mujeres es de 87 años frente a los 81,7 años de los hombres. Estos datos corresponden al año 2024 y, desde que se empezaron a publicar estos datos en 1976, la esperanza de vida de las mujeres ha aumentado 10,1 años y la de los hombres 12,1 años. En la última década, en cambio, la esperanza de vida ha aumentado en 1 y 1,6 años, respectivamente, en las mujeres y los hombres.

En cuanto a la natalidad, el nivel sigue siendo modesto: por cada mujer nacieron 1,17 niños el año pasado. Este dato es inferior a la media de la Unión Europea (1,38), lejos de los 2,1 nacimientos necesarios para asegurar el relevo generacional.

Por otra parte, la fecundidad de la CAV se mantiene en valores muy bajos en 2024. El promedio de nacimientos se sitúa en 1,17 nacimientos por mujer, por debajo de los 1,38 nacimientos registrados en la Unión Europea (dato de 2023) y muy lejos de los 2,7 nacimientos de media que se daban en 1976 y de los 2,1 necesarios para asegurar el remplazo generacional.

