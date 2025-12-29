Eustat
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizi-itxaropena igo egin da EAEn 2024an, eta maximo historikoetara iritsi da: 81,7 urte, gizonek, eta 87 urte, emakumeek

Jaiotza-tasa 1,17 haurrekoa da, eta ama izateko batez besteko adina, 33,4 urtekoa.

aumenta esperanza de vida en la cav
Artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren bizi-itxaropenak gora egiten jarraitzen du. Eustatek emandako azken datuen arabera, emakumeak 87 urte bizi dira, batez beste; gizonak, aldiz, 81,7 urte. 2024 urteari dagozkion datuak dira, eta, 1976an datuak argitaratzen hasi zirenetik, 10,1 urte igo da emakumeen bizi-itxaropena, eta 12,1 urte, gizonena. Azken hamarkadan, aldiz, emakume eta gizonen bizi-itxaropena 1 eta 1,6 puntu handitu da, hurrenez hurren.

Jaiotza-tasari dagokionez, mailak apala izaten jarraitzen du: emakumeko 1,17 haur jaio zen iaz. Europar Batasuneko batezbestekoaren azpiko datua (1,38) da hori, belaunaldi-ordezkapena ziurtatzeko beharrezkoak diren 2,1 jaiotzetatik urrun. Horri lotuta, ama izateko batez besteko adina 33,4 urtekoa da gaur egun, 1976an baino ia 5 urte gehiago.

Eustat Bizkaia Araba Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X