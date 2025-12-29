Superar en 50 km/h el límite de velocidad se convierte en delito en Ipar Euskal Herria

Un exceso de velocidad de más de 50 km/h se convierte en delito a partir de este lunes en Ipar Euskal Herria. El Gobierno de Francia ha decidido convertir en delito los excesos de velocidad que superen en 50 kilómetros por hora el límite permitido, lo que puede conllevar incluso penas de cárcel. Hasta ahora, sólo era considerado delito, y, por tanto, susceptible de ser penado con cárcel, el exceso de velocidad en caso de reincidencia.

A partir de ahora, con la nueva disposición publicada en el Diario Oficial la semana pasada, se prevé que los infractores podrán ser condenados hasta a tres meses de cárcel y a una multa de 3750 euros. Además, quedará registrado en los antecedentes.

Hasta ahora, superar en más de 50 kilómetros por hora los límites de velocidad entrañaban multas de hasta 1.500 euros, además de la pérdida de seis puntos en el carné de conducir. Y se convertía en delito en caso de reincidencia.

Pero, según la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial, ese mecanismo sancionador no estaba "adaptado a la gravedad de los hechos y a su recrudescencia", y por eso se ha optado por endurecerlo.



En 2024 se constataron en Francia 63 217 excesos de velocidad superiores a 50 kilómetros por hora, lo que significa un incremento del 69 % respecto a 2017, según señala la Seguridad Vial. La velocidad excesiva se considera la segunda causa de los accidentes de tráfico mortales. En 2024 hubo 3.190 fallecidos en el país.