Abiadura-muga orduko 50 kilometrotan baino gehiagotan gainditzea delitua da gaurtik Ipar Euskal Herrian

Orain arte, Frantzia osoan abiadura-muga hori gaindituz gero, 1.500 eurorainoko isuna jaso zezakeen gidariak, eta gidabaimeneko sei puntu galdu. Aurretik gisa horretarako arau-hausteren bat aurretik eginda bazuen soilik bihurtzen zen delitu.

Argazkia: Pixabay
author image

EITB

Azken eguneratzea

Abiadura-muga orduko 50 kilometrotan baino gehiagotan gainditzea delitua da astelehen honetatik Ipar Euskal Herrian, eta kartzela zigorra ere ekar lezake; izan ere, Frantziako Gobernuak arau-hauste hori delitu bihurtzea erabaki du. Orain arte, soilik araua bigarren aldiz hausten zenean bihurtzen zen delitu.

Aurrerantzean, ordea, pasa den astean Frantziako Egunkari Ofizialean argitaratutako xedapenak aurreikusten du arau-hausleei hiru hilabete arteko kartzela-zigorra eta 3.750 eurorainoko isuna ezarri ahal izango zaiela. Gainera, aurrekari gisa erregistratuta geratuko da.

Orain arte, abiadura-mugak orduko 50 kilometrotan baino gehiagotan gainditzeak 1.500 eurorainoko isunak zekartzan Frantzian, baita gidabaimeneko sei puntu galtzea ere. Eta delitu bihurtzen zen aurretik arau-hauste bera eginez gero.

Baina, Bide Segurtasunerako Ministerioarteko Ordezkaritzaren arabera, zehapen-mekanismo hori ez zegoen ondo egokituta, gertakarien larritasuna eta istripu kopuruaren gorakada kontuan hartuta, eta horregatik erabaki da gogortzea.

Bide Segurtasunak emandako azken datuen arabera, 2024an, abiadura-muga orduko 50 kilometrotan baino gehiagotan gainditu zuten 63.217 kasu izan ziren Frantzian, hau da, 2017arekin alderatuta % 69 gehiago, eta 3.190 hildako eragin zituen herrialdean.

Frantzia Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

