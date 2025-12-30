Los casos de gripe en Euskadi descienden un 41,5 % en la última semana y la incidencia se sitúa en 667,88 casos por cada 100 000 habitantes

El número de casos de gripe diagnosticados durante la semana pasada en Euskadi se elevó a 1097, lo que implica un descenso del 41,5 %, mientras que los ingresos hospitalarios (178) cayeron un 29,37 %, según los datos aportados por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

La incidencia de la gripe se sitúa en 667,88 casos por cada 100 000 habitantes, con Álava con la provincia más afectada (769,62 casos), seguida por Bizkaia (685,89) y por Gipuzkoa (597,95).

El incremento medio de la incidencia de la gripe en Euskadi se sitúa actualmente en torno al 8 %, mientras que en semanas precedentes superaba el 20 %, según los datos hechos públicos por Osakidetza.

Los hospitales vascos han recibido un total de 178 ingresos por gripe durante la semana del 22 al 28 de diciembre, lo que supone una caída del 29,37 % y sitúa la ocupación hospitalaria en el 80,09 %, un leve descenso respecto a las semanas anteriores.

Desde el inicio de campaña en octubre, se han detectado en Euskadi 15 057 casos de gripe y se han registrado 1851 ingresos hospitalarios, 59 de los cuales han requerido estancias en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La evolución de la gripe lleva a Osakidetza a concluir que ya se ha pasado el pico de la campaña, aunque insiste en que se debe prestar la "máxima atención" a la evolución del virus, sobre todo por el incremento de las interacciones sociales relacionadas con las festividades de fin de año.

El Departamento de Salud continúa recomendando el uso de la mascarilla si se tienen síntomas o en lugares concurridos, ventilar espacios cerrados, lavarse las manos frecuentemente y vacunarse.