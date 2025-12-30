Gripea
Gripe-kasuak % 41,5 jaitsi dira Euskadin azken astean, eta intzidentzia 667,88 kasukoa da 100.000 biztanleko

Gripearen bilakaeraren ondorioz, Osakidetzak ondorioztatu du kanpainaren gailurra igaro dela, baina birusaren bilakaerari "arreta handia" jarri behar zaiola azpimarratu du, batez ere urte amaierako jaiegunekin lotutako interakzio sozialak areagotu direlako.

(Foto de ARCHIVO) Desde que el pasado 6 de octubre Osakidetza inició la campaña de vacunación antigripal, 202.015 personas han sido ya inmunizadas REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/10/2025
Gripearen aurkako txertaketa-kanpaina Osakidetzan. Argazkia: Irekia.
Agentziak | EITB

Joan den astean Euskadin 1.097 gripe-kasu diagnostikatu ziren, aurreko astean baino % 41,5 gutxiago, beraz, eta ospitaleratzeak (178) % 29,37 jaitsi ziren, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako datuen arabera.

Gripearen batez besteko intzidentzia 667,88 kasukoa da 100.000 biztanleko. Araban tasa 769,62 kasukoa da, Bizkaian, 685,89koa, eta Gipuzkoan, 597,95ekoa.

Aurreko asteetan intzidentziak % 20 inguru egin bazuen gora, aste honetan % 8koa izan da hazkunde hori, Osakidetzak emandako datuen arabera, moteltzen ari den seinale. 

EAEko ospitaleetan gripeagatik 178 ospitaleratze izan dira abenduaren 22tik 28ra bitarteko astean, hau da, aurreko astean baino % 29,37 gutxiago, eta ospitaleetako okupazioa % 80,09koa izan da, aurreko asteetakoa baino zertxobait baxuagoa.

Urrian kanpaina hasi zenetik, Euskadin 15.057 gripe-kasu detektatu dira, eta 1.851 ospitaleratze erregistratu dira; horietatik 59k Zainketa Intentsiboetako Unitateetan (ZIU) egonaldia egin behar izan dute.

Gripearen bilakaera ikusita, Osakidetzak uste du kanpainaren gailurra igaro dela, baina birusaren bilakaerari "arretarik handiena" eman behar zaiola azpimarratu du, batez ere urte amaierako jaiekin lotutako interakzio sozialak handitu direlako.

Osasun Sailak orain arteko gomendioei eusten die, hau da, sintomarik izanez gero maskara erabiltzea, bai eta leku jendetsuetan ere, leku itxiak aireztatzea, eskuak maiz garbitzea eta txertoa hartzea.

