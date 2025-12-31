Tráfico
Bilbao cierra hoy la moratoria para los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones

Desde este 31 de diciembre, la mayoría de los coches con categoría ambiental A ya no podrán acceder al centro de la villa, salvo excepciones concretas. ¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?

Bilbao, Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Imagen: EiTB Media.
Euskaraz irakurri: Bilbok etiketarik gabeko ibilgailuentzako epea itxiko du gaur Emisio Gutxiko Eremuan
Agencias | EITB

Última actualización

Este miércoles, 31 de diciembre, finaliza en Bilbao la mayor parte de las moratorias que permitían el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos de categoría ambiental A o sin etiqueta.

A partir de ahora, estos vehículos no podrán acceder, circular ni estacionar en la ZBE, salvo en los casos recogidos como excepciones en la ordenanza municipal.

¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?

Podrán acceder, aunque no tengan distintivo ambiental o tengan etiqueta B, los siguientes casos:

  • Vehículos de personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024
  • Vehículos que transporten a personas con movilidad reducida
  • Vehículos históricos
  • Ciclomotores de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h
  • Vehículos de emergencias y servicios esenciales

Además, tendrán moratoria hasta el año 2030 y podrán circular libremente:

  • Vehículos A y B de personas con plaza de garaje en la ZBE
  • Residentes con distintivo DAR nacidos en 1955 o antes
  • Vehículos con inversión adicional
  • Vehículos vinculados a actividades o eventos extraordinarios
  • Vehículos que transporten personas a consultas o tratamientos médicos

El Consistorio recuerda que desde el pasado 16 de junio los vehículos con etiqueta B ya no pueden circular por esta zona céntrica, salvo para aparcar en parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE o acogerse a alguna excepción. Los vehículos con distintivo 0, Eco y C no tienen restricciones.

La Zona de Bajas Emisiones de Bilbao entró en vigor el 15 de junio de 2024 y se está implantando de forma progresiva, con moratorias hasta 2030, para facilitar la adaptación de la ciudadanía.

