Bilbao cierra hoy la moratoria para los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones

Este miércoles, 31 de diciembre, finaliza en Bilbao la mayor parte de las moratorias que permitían el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos de categoría ambiental A o sin etiqueta.

A partir de ahora, estos vehículos no podrán acceder, circular ni estacionar en la ZBE, salvo en los casos recogidos como excepciones en la ordenanza municipal.

¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?

Podrán acceder, aunque no tengan distintivo ambiental o tengan etiqueta B, los siguientes casos:

Vehículos de personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024

en la ZBE antes del 15 de junio de 2024 Vehículos que transporten a personas con movilidad reducida

Vehículos históricos

Ciclomotores de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h

de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h Vehículos de emergencias y servicios esenciales

Además, tendrán moratoria hasta el año 2030 y podrán circular libremente:

Vehículos A y B de personas con plaza de garaje en la ZBE

en la ZBE Residentes con distintivo DAR nacidos en 1955 o antes

nacidos en Vehículos con inversión adicional

Vehículos vinculados a actividades o eventos extraordinarios

Vehículos que transporten personas a consultas o tratamientos médicos

El Consistorio recuerda que desde el pasado 16 de junio los vehículos con etiqueta B ya no pueden circular por esta zona céntrica, salvo para aparcar en parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE o acogerse a alguna excepción. Los vehículos con distintivo 0, Eco y C no tienen restricciones.

La Zona de Bajas Emisiones de Bilbao entró en vigor el 15 de junio de 2024 y se está implantando de forma progresiva, con moratorias hasta 2030, para facilitar la adaptación de la ciudadanía.