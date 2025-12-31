Bilbao cierra hoy la moratoria para los vehículos sin etiqueta en la Zona de Bajas Emisiones
Desde este 31 de diciembre, la mayoría de los coches con categoría ambiental A ya no podrán acceder al centro de la villa, salvo excepciones concretas. ¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?
Este miércoles, 31 de diciembre, finaliza en Bilbao la mayor parte de las moratorias que permitían el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos de categoría ambiental A o sin etiqueta.
A partir de ahora, estos vehículos no podrán acceder, circular ni estacionar en la ZBE, salvo en los casos recogidos como excepciones en la ordenanza municipal.
¿Qué vehículos podrán seguir entrando en la ZBE?
Podrán acceder, aunque no tengan distintivo ambiental o tengan etiqueta B, los siguientes casos:
- Vehículos de personas residentes empadronadas en la ZBE antes del 15 de junio de 2024
- Vehículos que transporten a personas con movilidad reducida
- Vehículos históricos
- Ciclomotores de menos de 50 cc y velocidad máxima de 45 km/h
- Vehículos de emergencias y servicios esenciales
Además, tendrán moratoria hasta el año 2030 y podrán circular libremente:
- Vehículos A y B de personas con plaza de garaje en la ZBE
- Residentes con distintivo DAR nacidos en 1955 o antes
- Vehículos con inversión adicional
- Vehículos vinculados a actividades o eventos extraordinarios
- Vehículos que transporten personas a consultas o tratamientos médicos
El Consistorio recuerda que desde el pasado 16 de junio los vehículos con etiqueta B ya no pueden circular por esta zona céntrica, salvo para aparcar en parkings de rotación señalizados con el logo de la ZBE o acogerse a alguna excepción. Los vehículos con distintivo 0, Eco y C no tienen restricciones.
La Zona de Bajas Emisiones de Bilbao entró en vigor el 15 de junio de 2024 y se está implantando de forma progresiva, con moratorias hasta 2030, para facilitar la adaptación de la ciudadanía.
Te puede interesar
41 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025, cuatro más que en 2024
La mortalidad de tráfico ha aumentado especialmente en Araba (16), con 7 personas fallecidas más, desciende en Gipuzkoa (16) y se mantiene en Bizkaia (9).
Carreras de San Silvestre: fiesta y deporte para despedir el año corriendo
En cuanto a las capitales de Hego Euskal Herria, la carrera popular de San Silvestre arrancará a las 12:30 horas en Vitoria-Gasteiz y a las 14:00 horas en San Sebastián. Por la tarde será el turno de Bilbao (16:30 horas) y Pamplona (16:45 horas).
Pelar las uvas y cortarlas en cuatro trozos a lo largo puede prevenir atragantamientos en menores de 5 años
Expertos insisten en intentar evitar que los niños coman uvas enteras, frutos secos o caramelos y que lo hagan siempre con supervisión. Explican, además, cómo proceder en caso de atragantamiento.
Estos serán los juicios destacados en Euskadi en el 2026: asesinatos machistas, homicidios y presuntas filtraciones en la OPE de Osakidetza
Varios procesos centrarán el interés judicial durante todo el próximo año.
Normativa sobre el uso de pirotecnia: Prohibido en San Sebastián y Pamplona, 15 minutos de permiso en Vitoria y apelación a la responsabilidad en Bilbao
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y ayuntamientos de las capitales de Hego Euskal Herria piden extremar la precaución ante el lanzamiento de cohetes y petardos.
Irun despide a Eneko Arrastua
El cuerpo del montañero irundarra llegó anoche a la localidad guipuzcoana. El velatorio está instalado en el Tanatorio Crematorio Enalta, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y el funeral se celebrará el sábado en la iglesia de Santa María del Juncal.
Irún aguarda la llegada de Eneko Arrastua tras finalizar las labores de autopsia en Huesca
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos en el alud.
Consternación en Irun tras el fallecimiento de Eneko Arrastua, un deportista muy querido
Las muerte de Eneko Arrastua ha sido un duro golpe para el municipio de Irun que vive horas de profunda tristeza, especialmente para su familia y para quienes compartían con él la afición a la montaña y al deporte al aire libre.
La Ertzaintza inspecciona los grandes locales de ocio de cara a Nochevieja
Son 8 locales con un aforo superior a 700 personas. La inspección de los más pequeños es responsabilidad de los ayuntamientos. Entre otros aspectos, Seguridad revisa el cumplimiento del aforo, las vías de evacuación o la protección contra incendios.