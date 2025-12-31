Bilbok etiketarik gabeko ibilgailuentzako epea itxiko du gaur Emisio Gutxiko Eremuan
Abenduaren 31tik aurrera, A ingurumen mailako auto gehienak ezin izango dira herriko erdigunera sartu, salbuespen zehatzak izan ezik. Beraz, zer ibilgailuk jarraitu ahal izango dute EGEn sartzen?
Asteazken honetan, abenduaren 31n, amaituko dira Bilbon A ingurumen-kategoriako edo etiketarik gabeko ibilgailuak Emisio Gutxiko Eremura (EGE) sartzea ahalbidetzen zuten epe luzapen gehienak.
Horrenbestez, ibilgailu horiek ezin izango dira ja EGEn sartu, zirkulatu edo aparkatu, udal-ordenantzan salbuespen gisa jasotako kasuetan izan ezik.
Zer ibilgailuk jarraitu ahal izango dute EGEn sartzen?
Honako kasu hauetan sartu ahal izango dira, nahiz eta ingurumen-bereizgarririk ez izan edo B etiketa izan:
- EGEn erroldatutako pertsonen ibilgailuak; betiere, 2024ko ekainaren 15a aurretik erroldatutakoenak
- Mugikortasun urriko pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuak
- Ibilgailu historikoak
- 50 cc-tik beherako eta 45 km/h-ko gehieneko abiadura duten ziklomotorrak.
- Larrialdietako eta funtsezko zerbitzuetako ibilgailuak
Gainera, honako hauek 2030 urtera arteko epe luzapena izango dute eta, beraz, askatasunez zirkulatu ahal izango dute:
- EGEn garaje-plaza duten pertsonen A eta B ibilgailuak
- 1955ean edo lehenago jaiotako DAR bereizgarria duten egoiliarrak
- Inbertsio gehigarria duten ibilgailuak
- Aparteko jarduera edo gertaerei lotutako ibilgailuak
- Pertsonak kontsulta edo tratamendu medikoetara eramaten dituzten ibilgailuak
Horrekin batera, Udalak gogorarazi du joan den ekainaren 16tik ezin dutela erdigunetik zirkulatu B etiketa duten ibilgailuek, EGEren logoarekin seinaleztatutako txandakako aparkalekuetan aparkatzeko edo salbuespenen bati heltzeko izan ezik. Aldiz, 0, Eco eta C bereizgarria duten ibilgailuek ez dute murrizketarik.
2024ko ekainaren 15ean jarri zen indarrean Bilboko Emisio Gutxiko Eremua, eta pixkanaka ezartzen ari da. Horrela, 2030era arteko epe luzapenekin, Udalak herritarren egokitzapena erraztea du helburu.
