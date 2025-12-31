TRÁFICO
Muere un hombre en un accidente en Legutio, que ha cortado la carretera N-240

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 22 de la carretera, la que va hacia el puerto de Barazar, al chocar un coche y una furgoneta.
Euskaraz irakurri: Gizon bat hil da Legution izandako auto istripu batean, N-240 errepidean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha fallecido y dos personas más han resultado heridas como consecuencia de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la N-240 a la altura del municipio alavés de Legutio, ha informado la Ertzaintza.

Sobre las cuatro de esta tarde, dos vehículos han sufrido un accidente de circulación en el kilómetro 22 de la carretera -la que va hacia el puerto de Barazar- a su paso por el término municipal de Legutio.

Debido al impacto, un hombre, de 61 años, ha fallecido y otras 2 personas han resultado heridas y evacuadas al Hospital de Txagorritxu.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del siniestro.

Debido al choque, la carretera ha quedado cortada, con un kilómetro de retenciones, y se está dando paso alternativo por Otxandio. 

