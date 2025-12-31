ZIRKULAZIO-ISTRIPUA

Gizon bat hil da Legution, auto batek eta furgoneta batek talka eginda

Istripua errepideko 22. kilometroan gertatu da, Barazar mendaterantz doan errepidean, auto batek eta furgoneta batek talka egin dutenean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da eta beste bi pertsona zauritu dira N-240 errepidean, Legutio (Araba) parean, auto batek eta furgoneta batek talka eginda, Ertzaintzak jakitera eman duenez.

16:00ak aldera, bi ibilgailuk zirkulazio-istripua izan dute Legution, errepidearen 22. kilometroan (Barazarko mendatera doan bidean).

Istripuaren ondorioz, 61 urteko gizonezko bat hil da eta beste 2 pertsona zauritu dira eta Txagorritxuko Ospitalera eraman behar izan dituzte.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko.

Talkaren ondorioz, errepidea itxi egin behar izan dute, kilometro bateko auto-ilarekin, eta Otxandiotik pasatzen ari dira, txandaka.

