Detenido un hombre en Madrid por el presunto homicidio de una mujer en la madrugada del 31 de diciembre

La mujer ha sido hallada precipitada este misma noche.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Madrilen, abenduaren 31ko goizaldean emakume bat hiltzea egotzita
Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido en Madrid como presunto responsable del homicidio de una mujer, durante la madrugada del 31 de diciembre. La víctima ha sido hallada precipitada la misma noche.

El hombre ha sido detenido este miércoles como presunto autor de un delito de homicidio

Madrid Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

